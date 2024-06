La FNACA Chalon-Ville en visite dans le Jura

Jeudi 30 mai 2024, le comité FNACA Chalon-Ville organisait une sympathique journée dans le Jura pour ses membres et amis. Plus de détails avec Info Chalon.

Au programme, visites du musée du fromage La Vache qui rit à Lons-le-Saunier et Jura-Flore au Fort des Rousses.

44 personnes prirent le bus Girardot conduit par Bruno qui s'est révélé sur les routes bressanes et jurassiennes comme un chauffeur expérimenté et précautionneux. Le car est parti à 8 heures 15 à destination de Lons-le-Saunier (Jura) à travers des paysages verdoyants, hélas sous la pluie.

Arrivée à 10 heures pour la visite de la fromagerie. Partagés en deux groupes, ce qui à permis de mieux suivre les explications pour découvrir durant plus d'une heure et demie, une entreprise plus que centenaire, développée sur le plan mondial par la famille Bel, encore à la tête de cet empire.

La Vache qui rit, universellement connue pour ses petits triangles, a dû affronter bien des péripéties au cours des ans mais domine actuellement le marché du fromage fondu, principalement en Afrique du Nord. Après les achats à la boutique, le repas était servi au «Grain de Sel», un restaurant situé à quelques centaines de mètres de l'exposition. Après la mise en bouche, une carbonade de bœuf à la bière du Jura, une pomme rôtie au miel et sa glace de vanille, le café fut le bien venu. C'était le moment de repartir à 14 heures pour les Rousses, toujours sous une pluie intermittente, mais les sapins en cette saison sont toujours aussi verts et majestueux.

Une heure trente de route et le bus franchissait l'étroite porte du fort à 15 heures 30 comme prévu. Position militaire stratégique, cette forteresse, la 2ème plus importante de France après celle du Mont-Valérien, près de Paris, voulue par Napoléon en 1800, s'étend sur plus de 21 hectares. Elle pouvait abriter 3500 soldats et 2000 chevaux. Après son abandon par l'Armée, ce site exceptionnel a été racheté par la famille Arnaud en 1996. Les 50 000 m2 et les kilomètres de galeries souterraines, ont été aménagés en cave d'affinage où sont entreposées des centaines de milliers de meules de Comté qui vieillissent parfaitement sur leurs étagères, sous l'œil vigilant des fromagers aidés depuis quelques temps par des robots...

La visite organisée avec des projections de films a permis lors de la dégustation qui suivit de faire la différence après 8, 12 et 24 mois d'affinage. Ces deux entreprises visitées, ont fait aux adhérents de la FNACA Chalon-Ville découvrir le monde du fromage français bien implanté dans le Jura. Tous les participants, ravis de cette journée bien remplie, ont souhaité se retrouver au plus vite pour de prochaines découvertes avec des remerciements aux organisateurs, Gérard Molard et Jean-François Drillien.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati