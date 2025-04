LEGISLATIVES - 5e circonscription de Saône et Loire - L'eurodéputée Valérie Deloge réaffirme son soutien à Arnaud Sanvert

En tant que députée européenne, profondément attachée aux territoires, je tiens à exprimer mon soutien plein et entier à Arnaud Sanvert à l’occasion de cette élection partielle. Arnaud est un élu enraciné dans les réalités locales, toujours au contact des habitants et des acteurs économiques, agricoles et associatifs. Son engagement constant pour défendre les services publics de proximité et porter une vision ambitieuse pour le développement de son territoire comme à l’assemblée nationale.

Dans un contexte où la fracture territoriale ne cesse de s’aggraver, nous avons plus que jamais besoin d’un élu connecté aux attentes concrètes des citoyens et profondément utile à sa circonscription. Je suis convaincue qu’il saura continuer à être une voix forte et déterminée au service de tous.

C’est pourquoi j’appelle chacune et chacun à se mobiliser à ses côtés.

Le vote est notre premier outil pour faire entendre nos priorités : le 18 mai, faisons le choix d’un élu rassemblent national, portant les valeurs de Marine Le Pen et Jordan Bardella.

Valérie Deloge Députée européenne