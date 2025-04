La triplette vétérans de pétanque de Crissey Alain Buchaillot, Eric Rossignol et Marc Bouhot championne de Saône-et-Loire, qualifiée pour les championnats de France!

Découvrez tous les résultats et toutes les équipes des quarts de finale, la cérémonie protocolaire et le déroulement de la finale et le photoreportage avec info-chalon.com

Organisé sur deux jours, sur l’espace Vannier à Chalon-sur-Saône par le club des amis de la pétanque, le Championnat de Saône-et-Loire pétanque triplette vétérans, qualificatif pour le Championnat de France et pour le Championnat Bourgogne Franche-Comté s’est déroulé le mercredi 16 et le jeudi 17 avril 2025.

Pour ce concours qui regroupait 195 triplettes au départ, ce jeudi 17 avril, jour de ¼, ½ et finale, seul le gagnant était qualifié au Championnat de France et 8 autres équipes au Championnat Bourgogne Franche-Comté. Info-chalon était présent depuis le matin pour le déroulement des ¼ de finale et vous fait revivre le déroulement de la phase finale de cette journée événement.

15 heures 48 lancement du protocole par madame Brigitte Jessaume, adjointe au Comité Départemental de pétanque de Saône-et-Loire et Présidente du club de pétanque de Saint Léger.

15 heures 50 présentation des équipes finalistes : L’équipe de pétanque vétérans de Crissey composée d’Alain Buchaillot, Eric Rossignol et Marc Bouhot.

15 heures 52 : l’équipe de pétanque vétérans des Amis Pétanque de Bourbon Lancy composée de Philippe Legris, Jean Luc Planchard et Charles Bouhot.

15 heures 54 : Présentation de l’arbitre qui va superviser la partie, monsieur Amar Meziani (arbitre régional).

15 heures 56 : Mot du secrétaire de l’A.P. Chalon Jean Pierre Bouvet : « Je tiens à remercier le Comité de Saône-et-Loire de nous avoir confié à l’A.P Chalon l’organisation de cette manifestation dans des conditions climatiques que tout le monde a subi, aussi bien les joueurs que je félicite pour leur engagement que l’ensemble de l’équipe de l’A.P Chalon qui a fait un travail remarquable. Félicitations à l’équipe de bénévoles qui s’est dévouée pendant plusieurs jours pour que l’on puisse réussir cette organisation, c’est fait ! Je voulais en même temps remercier les services de la ville de Chalon et principalement madame Annick Maurand qui est responsable du service manifestation et transport pour sa disponibilité à nous mettre à disposition tous les matériels que nous avons besoin. Les Services des jardins qui se sont déplacés la veille pour voir avec eux les possibilités de jouer sur les chemins et un peu partout et avec eux tout a été réglé dans les meilleures conditions. Un dernier mot pour le Service des Sports pour également nous avoir fait ces terrains qui certes pas définitifs mais c’est un premier pas pour un aménagement futur que nous espérons, qui se modernisera et qui s’agrandira […] Tout le monde a passé un agréable moment alors encore un grand merci à tous, bonne continuation à tous et bien sûr félicitations aux joueurs finalistes sachant que la famille Bouhot ne va pas échapper au trophée vu qu’il y a un frère dans chaque équipe. Sincères félicitations à tous ! ».

15 heures 58 photo officielle des deux équipes finalistes

16 heures 05 début de la partie avec le jet de but de Jean Pierre Bouvet

Résumé de la partie

Mène 1 : Pétanque Crissotine 2 Amis Pétanque de Bourbon Lancy 0 Mène 2 : Pétanque Crissotine 4 Amis Pétanque de Bourbon Lancy 0 Mène 3 : Pétanque Crissotine 7 Amis Pétanque de Bourbon Lancy 0 Mène 4 : Pétanque Crissotine 10 Amis Pétanque de Bourbon Lancy 0 Mène 5 : Pétanque Crissotine 10 Amis Pétanque de Bourbon Lancy 3 Mène 6 : Pétanque Crissotine 11 Amis Pétanque de Bourbon Lancy 3 Mène 7 : Pétanque Crissotine 11 Amis Pétanque de Bourbon Lancy 5 Mène 8 : Pétanque Crissotine 12 Amis Pétanque de Bourbon Lancy 5 Mène 9 : Pétanque Crissotine 12 Amis Pétanque de Bourbon Lancy 7 Mène 10 : Pétanque Crissotine 12 Amis Pétanque de Bourbon Lancy 8 Mène 11: Pétanque Crissotine 13 Amis Pétanque de Bourbon Lancy 8

Fin de partie 17 heures 50

18 heures : remise des trophées aux vainqueurs en présence de Jean-Luc Durand, Vice président de l’O.M.S et d’Henri Canone Président de l’A.P Chalon.

Clin d’œil aux deux frères Bouhot Charles et Marc.

Les résultats des rencontres à partir des 8ème de finale

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B