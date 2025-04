LEGISLATIVES - 5e circonscription de Saône et Loire - Les Insoumis de Saône et Loire réagissent après l'officialisation de la candidature socialiste

Les 18 et 25 mai, pour la victoire de la candidate du Nouveau Front Populaire !

En juin 2024, l’alliance programmatique autour du Nouveau Front Populaire a créé une vraie dynamique unitaire et a suscité beaucoup d’espoir chez nos concitoyens. Face à la menace électorale du RN, le NFP a proposé de « construire un programme de rupture avec la politique d’Emmanuel Macron, répondant aux urgences sociales, écologique, démocratique et pour la paix »

Et de «combattre le projet raciste et de casse sociale de l’extrême droite ».

Dans la 5ème circonscription de Saône-et-Loire, où nous sommes à nouveau appelés aux urnes les 18 et 25 mai pour choisir notre députée, les Insoumis de Saône-et-Loire ont reconduit leur binôme de candidats NFP-LFI, puisque cette circonscription avait été attribuée à LFI dans le cadre de l’accord national.

Les Ecologistes ont pris leurs responsabilités et se sont exprimés très vite pour dire qu’ils respecteraient l’accord de juin 2024 et soutiendraient les candidatures NFP-LFI.

Mais les socialistes de Chalon et du Bassin minier ont décidé de rompre cette unité par une candidature dissidente. Sans aucun programme puisqu’ils viennent d’annoncer que le PS décidait de quitter le NFP et donc son programme par la même occasion. Dans un contexte national et international où l’extrême droite est plus forte que jamais, dans un contexte local où l’élection de juillet a conduit un député RN dans notre circonscription, nous pensons que c’est une attitude dangereuse et totalement irresponsable. Et puis à quoi bon un député PS de plus qui, en rupture avec le NFP, trahit son engagement et ses électeurs sur la réforme des retraites et vient au secours de la macronie en refusant de censurer le gouvernement Bayrou?

Quant au PCF, il dit « rester profondément attaché à l’union des forces de gauche » et regrette que « LFI et PS maintiennent leur décision de présenter chacun un binôme », oubliant l’accord de juin 2024 du NFP qui accordait cette circonscription à LFI. Mais il a décidé de ne pas choisir … Chacun jugera la pertinence de cette décision.

Nous pensons que seule une candidature unitaire du NFP permettra de battre la droite et l’extrême droite et remercions les diverses organisations politiques, syndicales et associatives, soucieuses du respect de l’accord du NFP en 2024, qui ont appelé à l’union autour du Nouveau Front Populaire.

L’ex-député Sanvert a démontré son incapacité à défendre notre territoire dans lequel il se balade sans jamais se soucier d’aucun problème vécu par nos concitoyens et nos élus locaux. Mettons un terme à son CDD.

C’est pourquoi à tous les citoyens qui souhaitent tourner la page du macronisme et empêcher l’extrême droite d’arriver au pouvoir, nous appelons à soutenir Fatima KOURICHE et Damien SALEY qui porteront les couleurs et le programme du Nouveau Front Populaire.



Les Insoumis de Saône-et-Loire

en soutien de Fatima Kouriche, candidate NFP-LFI