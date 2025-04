Du nouveau à Epervans : Samuel & Christelle Michelin font évoluer leur entreprise Ki S'éClaT !

Déjà connus avec leur activité de chalets en bois, roulottes et logements insolites depuis plus de 8 ans, Samuel et Christelle Michelin étoffent leur offre avec un nouveau fournisseur de moustiquaires plissées sur mesure.

Fabriquées en ltalie par leur partenaire qui existe depuis plus de 40 ans et commercialisés dans plus de 50 pays, le couple d'entrepreneurs a été séduit par ce concept unique avec ces moustiquaires brevetées, haut de gamme, sur mesure, et accessibles à tous.

Fini les moustiques mais aussi punaises, mouches, araignées et autres insectes volants et rampants.

Sécurisation des animaux à l'intérieur.

Sécurité et propreté assurée.

S'adaptent sur pvc, bois ou mur à mur avec chevilles et se fixent absolument partout.

Coloris profil au choix et toile également.

Pour + d'infos et/ou pour un devis avec prise de mesure sur place, contactez Ki S'éClaT au 06.62.31.83.05.

Rendez-vous aussi ce week-end à la Ferté lors de la foire aux Plantes Rares pour découvrir le kit de démonstration, ou sur place à Épervans (sur RDV) ou directement à votre domicile.

La pose est offerte pour toute commande passée avant le 19 mai 2025.



Retrouvez tous les produits sur www.kiseclat.com



Amandine Cerrone.