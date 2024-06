Retour sur la Fête des voisins du Centre

C'est dans une bonne ambiance que les bénévoles du Comité de quartier du Centre, présidé par Hélène Berger, ont accueillis les riverains pour la Fête des voisins ce samedi 1er juin 2024 à la Maison de quartier du Centre, située sur l'Île Saint-Laurent.

Des riverains et des bénévoles qui ont reçu la visite de Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, et Maxime Ravenet, son adjoint en charge du monde associatif et du développement de la e-administration.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati