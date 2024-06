AVIS DE DECES - Madame Lucienne GRILLOT née NICOLAS

DRACY-LE-FORT - CHALON-SUR-SAÔNE



Patricia et René VILLENEUVE,

sa fille et son gendre ;

Laurent GRILLOT, son fils ;

Anthony, Aurélie, Alicia, ses petits-enfants et leurs conjoints ;

Romain, Manon, Tom, Louna, Arnaud, Naomie,

ses arrière-petits-enfants,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Lucienne GRILLOT

née NICOLAS

survenu le 1er juin 2024,

à l'âge de 93 ans.

La cérémonie sera célébrée vendredi 7 juin 2024, à 15 heures en l'église de Saint-Jean-des-Vignes à Chalon-sur-Saône.

Ses enfants remercient l'ensemble du personnel de l'EHPAD Roger LAGRANGE pour sa gentillesse et son dévouement.

Cet avis tient-lieu de faire-part et de remerciements.