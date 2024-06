A Mercurey, 100 printemps pour madame Angèle Brintet

Née le 4 juin 1924, madame Angèle Brintet a fêté ce mardi son 100ème anniversaire à la maison de retraite Notre Dame de Marloux entourée de nombreux amis et parents et des personnels de la maison toujours très attentifs.

Mercurey terre de centenaires. Après la disparition de M. Maurice Mathey la commune a vécu quelques brèves années sans centenaire. Mais déjà il y a quelques mois, c’est madame Commaret qui atteignait allègrement son centième anniversaire et aujourd’hui elle est rejointe par Mme Brintet, une centenaire en très bonne forme, à qui Dominique Juillot et Françoise Tachon sont allés, en compagnie de Mme Annie Buliard membre du CCAS porter quelques fleurs et plein de compliments et évoquer de bons souvenirs.

JLC