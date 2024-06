"Le sentier Nainglet Découverte" entre Fontaines et Farges-lès-Chalon inauguré samedi 1er juin.

"Le sentier Nainglet Découverte" totalise 3,5 km et tout le long ont été installés 8 panneaux d’informations et 4 bornes botaniques.

Le bois du "Nainglet" est un des deux bois qui constituent la forêt indivise de Fontaines et Farges-Lès-Chalon. Il représente une superficie de 520 hectares.

Le parcours du "sentier Nainglet Découverte" totalise 3,5 km pour environ 1h30 de marche. Il est d’un niveau classé facile.

Ce samedi 1er juin, madame le maire de Fontaines Nelly Meunier-Chanut et monsieur le maire de Farges-lès-Chalon Sylvain Dumas ont inauguré le sentier découverte en présence de Jérôme Durain sénateur, Alain Gaudray conseiller départemental, Sébastien Guillot du SIGFFF, les élus des deux communes, les partenaires, les membres de l’ONF, madame Prost directrice de l’Office de Tourisme.

Nelly Meunier-Chanut maire de Fontaines et présidente du syndicat intercommunal de gestion forestière de Fontaines Farges-lès-Chalon (SIGFFF) a fait un petit rappel du contexte : « Les communes de Farges-lès-Chalon et Fontaines sont propriétaires des deux forêts, la forêt du "Nainglet" et la forêt du "Curney". Il s’agit d’une propriété indivise d’environ 530 ha et qui est gérée par le SIGFFF. J’ai le plaisir d’en assurer la présidence mais c’est bien Sébastien Guillot la cheville ouvrière du syndicat épaulé par André Valot qui partage volontiers ses connaissances et son expérience.

Le mandat précédent avait initié un projet de sentier des chênes vénérables, nous avons repris ce début de projet avec une volonté de créer un sentier pédagogique pour tous… » Dans son discours, elle n’a pas oublié de mentionner tous ceux qui ont travaillé sur le projet et sur le terrain : « Pour la conception et la réalisation de ce projet, je tiens à remercier particulièrement Sébastien Guillot… Je salue également tous les membres du SIGFFF pour leur implication. Ce projet n’aurait sans doute pas pu aboutir sans la vingtaine de bénévoles qui est venue travailler plusieurs journées… Je remercie les agents de l’ONF… Mme Prost directrice de l’Office de tourisme pour la création d’un flyer… »

Sylvain Dumas a précisé que la plupart des gens ne connaissent pas forcément cette forêt « on dit toujours c’est l’arbre qui cache la forêt mais dans la nôtre la forêt cache des arbres remarquables (chêne remarquable de 200 à 300 ans). Ils sont indiqués sur les panneaux qui jalonnent le sentier… Il faut rappeler que sans les bénévoles cela n’aurait pas été possible, on avait fait chiffrer le coût par l’ONF »

« 4 jours pour la mise en place des panneaux et la remise en état du sentier par le groupe de bénévoles. » a précisé Sébastien Guillot.

Quelques informations sur les exploitations forestières et les différentes essences d’arbres, de même que sur la présence des 3 mares et de la faune s’y trouvant. sont indiqués sur les panneaux jalonnant le sentier.

Alain Gaudray et Jérôme Durain ont pris tour à tour la parole rappelant la fragilité de notre écosystème et la nécessité de préserver nos forêts, les animaux, la nature et notre planète pour les générations à venir.

« Ce sentier pédagogique va pouvoir offrir un peu de fraicheur à nos concitoyens si besoin » a conclu monsieur le sénateur.

Nelly Meunier-Chanut et Sylvain Dumas ont invité toutes les personnes présentes à les suivre jusqu’à une mare pour prendre le verre de l’amitié, mare où les grenouilles les attendaient en chansons ou plutôt en coassant.

C.Cléaux