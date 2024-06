Samedi 8 juin, le club de Louhans Cuiseaux FC accueillera la Journée National des Débutants U7 et U9

La Journée Nationale des Débutants marque la fin de la saison pour les jeunes joueurs de 5 à 8 ans.



Cet événement, organisé par le District de Saône-et-Loire, aura lieu au Stade de Bram avec le matin la catégorie U7 (10h/14h) et l’après-midi la catégorie U9 (15h/19h).



Plus de 600 enfants sont attendus tout au long de cette journée.



Buvette et restauration sur place tout au long de la journée à la buvette du club.



Informations pratiques :

Pour faciliter votre venue au Stade de Bram, privilégiez le parking du Breuil avec l’accès piéton par la Passerelle du Breuil pour arriver à l’entrée du Stade.