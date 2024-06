ELECTIONS EUROPEENNES - Femmes solidaires appelle les femmes à se mobiliser en votant le 9 juin prochain

Nous savons que l’Union Européenne n’est pas une organisation idéale mais nous constatons aussi qu’elle permet des avancées pour les femmes et les filles, notamment dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, l’égalité professionnelle et salariale ou la représentation des femmes dans le monde économique ou politique.

Les idées de la droite extrême et l’extrême droite continuent à se développer et risquent de mettre à mal l’Union Européenne telle que nous la connaissons avec des conséquences graves dont les femmes seront les premières victimes.

A Femmes solidaires, nous pensons qu’il est donc important que les femmes se mobilisent le 9 juin prochain et votent pour des député.es européen.nes qui continueront à faire avancer leurs droits et l’égalité dans tous les domaines de la société, notamment sur les sujets suivants :

- Lutter contre la marchandisation des corps des femmes et des filles qu’elle se manifeste par la prostitution, la traite des êtres humains, la GPA ou la pédopornographie

- Faire reculer la précarité et la pauvreté des femmes vivant dans l’Union européenne (travail précaire, temps partiels subis, pauvreté des familles monoparentales, ...)

- Améliorer l’égalité professionnelle et salariale comme l’égalité des pensions de retraite entre femmes et hommes

- Inscrire le droit à l’avortement dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne

- Se mobiliser pour que les états qui ne l’ont pas encore fait ratifient la Convention d’Istanbul

- Suivre la mise en place et l’application de la directive européenne sur la lutte contre les

violences faites aux femmes et aux filles

- Revoir le Pacte migratoire européen adopté récemment afin qu’il prenne notamment en

compte les spécificités des situations des femmes par exemple en supprimant la

conjugalisation des titres de séjour

- Se mobiliser pour l’universalité des droits des femmes et des filles

L’Union européenne a un rôle important à jouer en faveur de la paix sur notre continent comme dans le monde. Elle doit aussi être un rempart pour les droits des femmes contre tous les dogmes religieux.

Mesdames, ne laissez pas d’autres décider pour vous de vos droits ; le 9 juin, votez !