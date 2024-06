ELECTIONS EUROPEENNES - "Le 9 juin, un seul jour, un seul tour : le choix est pourtant simple !" insiste le député Rémy Rebeyrotte

Communiqué de presse

Le 9 juin, le choix est simple : la seule liste favorable à la construction Européenne est celle de Valérie Hayer et Jérémy Decerle. Les autres, c'est, au mieux, l'aventure et l'incertitude.



Le choix : une Europe -puissance face à la Russie et la Chine OU une Europe divisée, fragilisée, marquée par la montée des nationalismes, les risques de guerre et les menaces d'implosion.

Le choix : une Europe qui défend le modèle démocratique, et donc l'Ukraine OU une Europe qui se range derrière Poutine et le clan des dictateurs qui font souffrir leur peuple.

Le choix : une Europe qui souhaite maîtriser son énergie et développer son industrie dans le nucléaire et les énergies renouvelables, dans l’agroalimentaire, dans le numérique, dans la défense, dans la santé etc, y compris pour exporter OU une Europe du repli, hors des marchés mondiaux, hors des investissements internationaux.

Le choix : une Europe qui protège aux frontières et renforce les coopérations en matière de sécurité OU une Europe qui laisse ses états seuls face aux problèmes du terrorisme et du grand banditisme, comme l’a vécu l'Italie à une époque.

Le choix : une Europe qui gère sa relation avec le reste du monde grâce à des accords stratégiques avec les pays d'origine pour le retour des migrants en situation irrégulière, une Europe alliant soutien au Pays d'origine et retours au Pays OU une Europe raciste, forteresse mais forteresse percée, compte tenu de son attrait et de sa proximité.

Le choix : une Europe qui aide les pays à investir et soutient l'agriculture, comme c'est le cas dans nos territoires aujourd'hui à travers l’ensemble des fonds Européens et la PAC OU une Europe où chaque nation se débrouille avec ses moyens limités, y compris pour faire face aux crises.

Le choix entre une Europe forte qui permet à la France d’être forte et écoutée au plan international OU une Europe disloquée avec une France isolée, affaiblie face aux grands défis européens et mondiaux. Une Europe et une France qui perdent leur souveraineté.

Le choix entre une Europe qui offre des perspectives à nos jeunes et les ouvrent au Monde OU une Europe de repli sur soi qui éteint Erasmus et freine les échanges.

Le choix est clair : soit continuer à faire avancer notre Union Européenne, Europe de la Paix depuis les années 50, de développement de la démocratie et de l'économie OU l'aventure, le saut dans l'inconnu, avec le retour des défaitistes, des autoritarismes, des nationalistes et des guerres possibles.

Vous l’avez compris : les crises mondiales font que jamais le choix n’a été aussi important.

Votons utile. Votons Valérie Hayer et Jérémy Decerle. Un seul jour, un seul tour pour éviter le pire et offrir des perspectives favorables à nos enfants.