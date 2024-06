AVIS DE DECES - Monsieur Christian JEANNIN

SAINT-MARCEL



Patricia, son épouse ;

Christophe et Nicolas, ses fils ;

Emilie et Fabien, Laetitia et Etienne, Manon et Clément, ses enfants de cœur ;

Noé, EloÏse, Léa, Manon et Aphéli ses petits-enfants adorés ;

ses frères et sœurs, beaux-frères, belles-sœurs et ses très nombreux amis,

ont l'immense douleur de vous faire part du décès de

Christian JEANNIN

Retraité du JSL

dans sa 70e année.

Ses obsèques civiles auront lieu le lundi 10 juin à 10h30 ,à la salle Alfred Jarreau à Saint-Marcel.

Christian repose à la chambre funéraire d'Ouroux-sur-Saône.

une urne au profit de la recherche contre le cancer sera à votre disposition.

Pas de fleurs, pas de plaques.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.