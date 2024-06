Vous rêvez d’évasion sportive dans le désert Marocain (Trek et yoga), vivre le temps de quelques jours la vie de nomade ?

Partez en toute sécurité avec ‘Cora Yoga’ pour une immersion dans l'immensité du désert !

Vous recherchez sérénité, Plénitude, Silence, un voyage intérieur pour retourner à l'essentiel ? Venez profiter d’un moment rien que pour vous ! Cora yoga vous propose du 07 au 14 Octobre en collaboration avec une agence éco-touriste ‘L’oiseau du Désert’ une retraite Bien-Etre.

Dans cette évasion, vous longerez la vallée du Drâa et la tête de la palmeraie Marocaine, vous serez accompagnés par l'équipe de nomades qui vous fera voyager au sein de sa caravane à travers les dunes du désert saharien en compagnie de ses dromadaires, ses guides et ses cuisiniers.

Au programme, méditation pour bien démarrer sa journée, trek de 2 heures, temps libre et pratique de yoga en fin de journée de yoga.

Vous assisterez au montage et démontage quotidien du bivouac pour permettre de découvrir les différents paysages fascinants. Les soirées toujours autour d’un grand feu où vous dinerez et profiterez d'un ciel étoilé. 7 jours de dépaysement total accessibles à tous, pas de pré-requis pour le trek et le yoga.

Ce voyage d’un coût de 995 euros sans compter le vol aller retour, (~250 euros) est réservé uniquement à dix personnes. Les réservations et renseignements se feront auprès de Coralie Cyprès au 06 14 27 55 21.

