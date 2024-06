Gabriel Fauré mis à l'honneur par l'Ensemble Choral Chalonnais à l'Église du Sacré Cœur

Vendredi soir, l'Ensemble Choral Chalonnais, sous la direction du jeune chef Oussama Mhanna, a régalé un public venu en nombre à l'Église du Sacré Cœur pour écouter le «Requiem» et le «Cantique de Jean Racine» de Gabriel Fauré. Plus de détails avec Info Chalon.

L'Ensemble Choral Chalonnais était accompagné par quatre instrumentistes talentueux et par deux prestigieux solistes, à savoir Marie-Josée Matar, soprano qui se produit partout dans le monde, et Bruno Khouri, baryton qui interprète les plus grands airs d'opéra entre autres à l'Opera national du Rhin, à Strasbourg (Bas-Rhin). Tous deux deux d'origine libanaise et recrutés pour l'occasion par le jeune chef Oussama Mhanna.

En début de concert, les solistes ont interprété avec brio quelques pièces puis le petit groupe vocal de l'Ensemble Choral Chalonnais a interprété a capella une pièce de la Renaissance, «Mille Regretz» de Josquin des Prés et «Avril» de Léo Delibes.

Oussama Mhanna a déjà derrière lui une carrière internationale. Grâce à la qualité de sa direction, précise et rigoureuse mais en même temps empreinte de douceur et d'une grande musicalité, il a su faire partager le «Requiem» et le «Cantique de Jean Racine», parmi les plus belles œuvres de Gabriel Fauré au public chalonnais, qui sans nul doute a été séduit et conquis.

Un temps fort en émotion et en musicalité.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati