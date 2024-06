AVIS DE DECES - Madame Ginette COULON née CHARBONNIER

ÉPERVANS - SAINT-DÉSERT



Raymonde et Daniel Guichard,

Dominique et Jacky Gaye,

Véronique Gauthey Coulon,

ses filles et ses gendres ;

Valérie, Vincent, Hélène, Maxime, Clémentine,

ses petits-enfants ;

Alizée, son arrière-petite-fille ;

Georges Seraud, son cousin,

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Ginette COULON

née CHARBONNIER

survenu dans sa 94e année.

Ses obsèques seront célébrées vendredi 14 juin, à 10h30, en la Chapelle d'Epervans.

Ginette repose à la chambre funéraire du Pranet à Ouroux-sur-Saône.

Ni plaques, ni fleurs.

Seulement une rose rouge pour accompagner Ginette.

La famille remercie toutes les personnes qui prennent part à sa peine.