LEGISLATIVES - 4e circonscription de Saône et Loire - Anthony Vadot confirme sa candidature ... et met fin en quelques minutes à l'Union des droites annoncée par Eric Michoux

Contacté par téléphone, le maire de Branges et Vice-Président du conseil départemental de Saône et Loire, a confirmé sa candidature aux élections législatives sur la 4e circonscription de Saône et Loire. "Ni alliance ni compromission et le rappel de nos valeurs gaullistes auxquelles je suis viscéralement attaché" insiste Anthony Vadot, pour justifier sa volonté d'aller devant les électeurs. Alors qu'Eric Michoux a annoncé avoir réalisé l'Union des Droites, l'annonce n'aura duré que le temps de prononcer le mot.

"J'ai la légitimité du bureau politique des LR dans mon investiture qui sera rendue officielle très prochainement" rappelle le maire de Branges, décidé à ne pas laisser la circonscription aux mains d'un seul candidat se revendiquant du soutien du Rassemblement National.

Pas question non plus pour le candidat de chercher un soutien du côté de la macronie et affiliés.

Une première et visiblement seule réunion publique est annoncée le 24 juin à Branges à 19H.

Laurent Guillaumé