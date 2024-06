Vélo Club de Saint Marcel : de nouveaux maillots pour les licenciés

Avant de procéder aux remerciements, Jean-Marc Gautheron, président du club a demandé un moment de recueillement pour penser à deux figures emblématiques du club : Régis Bernard et Christian Jeannin, deux amis du VCSM décédés dernièrement.

Jean-Marc a donc ensuite mis à l’honneur les sponsors du club sans qui rien de ne serait possible : le Crédit Mutuel, le garage des chavannes de Pascal Poulleau, Nicolas Bailly ou encore Tony et Jocelyne Zachia. (Liste non exhaustive)

« À l’heure actuelle, je sais qu’il est difficile de trouver des sponsors. Au VCSM, on a la chance d’avoir des partenaires fidèles » a lâché ainsi le président.

Ce dernier a également vivement remercié la Municipalité, le département et le Grand Chalon pour leur soutien financier.

Il a aussi mis en avant le travail de Daniel Gien et de tous les bénévoles impliqués dans l’école de vélo « Young » du club pour leur implication auprès des jeunes cyclistes et en a profité pour appeler à encore plus de mobilisation les samedis matins.

Tout ce petit monde s’est enfin réuni dans les locaux du VCSM, rue Denis Papin, pour une belle soirée festive autour d’un apéritif convivial, avant le retour aux compétitions très vite !



Amandine Cerrone