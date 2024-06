GOLF : Coupe Audi Chalon-SUMA Auto, un vainqueur venu du Pays basque

Il est venu, il a joué, il a gagné… Romain Merlo est venu du Pays basque. Il a joué et même bien joué, en rendant une carte de 76. Il a gagné la coupe Audi Chalon-SUMA Auto, quatrième du nom.

En dépit d’un quadruple bogey au trou n°16, le représentant du Golf de Makila, implanté aux portes de Bayonne, a survolé la compétition, disputée en ce deuxième samedi de juin sur le « 18 trous » de Saint-Nicolas. Laissant à cinq coups au classement stableford les Chalonnais Philippe Landrot et Edouard Martinon. Avec son index de 1,4 le Basque était favori et il n’a pas déçu…

Une belle participation

L’épreuve a rassemblé plus de soixante-dix joueurs, dont plusieurs visiteurs. Outre le vainqueur, on notait en effet des golfeurs licenciés à Avoise, à Montceau, et à Marcilly, un golf situé dans le Loiret. Une belle participation, qui n’a pu que réjouir les organisateurs, en l’occurrence l’AS Golf et la concession chalonnaise d’Audi-SUMA Auto.

Le 2e tour de la Partenaire’s Cup

La compétition comptait pour le 2e tour de la Partenaire’s Cup. Quatrième à l’issue du 1er tour, Audi Chalon a pris le large au classement avec 452,5 pts et devance désormais Monsieur Store deuxième avec 338 pts et FKT digit troisième avec 303 pts.

Les résultats

1re série dames : brut : 1. Motoko Favre-Matsui (Avoise) 22 ; net : 1. Motoko Favre-Matsui (Avoise) 32.

2e série dames : brut : 1. Véronique Forin (Chalon) 21 ; net : 1. Virginie Planté (Chalon) 47, 2. Faustine Planté (Chalon) 44, 3. Véronique Forin (Chalon) 42.

3e série dames : brut : 1. Sylvette Bouche (Marcilly) 4 ; net : 1. Sylvette Bouche (Marcilly) 35.

1re série messieurs : brut : 1. Romain Merlo (Makila) 33, 2. Philippe Landrot (Chalon) 28 ; net : 1. Joseph Maglione (Chalon) 40, 2. Philippe Marc (Chalon) 40, 3. Nicolas Grebot (Chalon) 40, 4. Philippe Landrot (Chalon) 38.

2e série messieurs : brut : 1. Hervé Monvoisin (Chalon) 23 ; net : 1. Hervé Monvoisin (Chalon) 43, 2. Christian Vercelli (Chalon) 39, 3. Arnaud Vitton (Chalon) 38, 4. Régis Arnould (Chalon) 38, 5. Pascal Roze (Chalon) 37, 6. Victor Rocha (Chalon) 36.

3e série messieurs : brut : 1. Frédéric Laugier (Chalon) 13 ; net : 1. Franck Cussemane (Chalon) 45, 2. Éric Planté (Chalon) 42, 3. Alain Guichard (Chalon) 39, 4. Guillaume Renaud (Chalon) 39.

Gabriel-Henri THEULOT