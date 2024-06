Des nuages d'orages impressionnants sur le Chalonnais

A l'image de ce cliché pris par Rose Lamour du côté d'Ouroux sur Saône, le ciel était particulièrement chargé ce mercredi soir. Par chance, les dégâts ont été particulièrement limités sur le Chalonnais, contrairement au Mâconnais-Beaujolais avec de nombreux secteurs impactés par des averses de grêlons. Un nouvel épisode orageux devrait frapper le département de Saône et Loire par l'Ouest dans l'après-midi et un plus tard en début de soirée sur le sud-Ouest du département. Ce dernier épisode devrait être plus impactant notamment sur le secteur de Chauffailles. La vigilance orange a été levée.

