Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône : Une nouvelle saison engagée pour toute l’équipe de l’E.D.A

Découvrez la saison 2024/2025!

Mercredi 19 juin, à 10 h 30, dans la salle de classe de l’Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône, la presse locale, départementale et régionale avait été conviée pour la présentation de la saison 2024/2025 sur le thème ‘ C’est à vous ! ' qui débutera le 27 septembre 2024 et qui se terminera le 29 juin 2025.

Nicolas Royer, Directeur de l’Espace des Arts, assisté de Thierry Pilliot, Directeur Adjoint, Géraud Malard, Secrétaire Général, Aude Girod, Directrice de la communication et des relations avec le public…, avait convié les représentants du Conservatoire du Grand Chalon, A Chalon Spectacles… ainsi que leurs différents partenaires à participer à la présentation de la programmation des spectacles de la nouvelle saison proposé par l’EDA.

Nicolas Royer insistait sur le rôle engagé de ses équipes lors des 140 représentations qui seront proposés au public et qui remerciait le Grand Chalon, la Région et le Département pour leur implication financière pour la continuité du bon fonctionnement de l’E.D.A.

Bien sûr, 2 festivals, ont été maintenus en direction des jeunes : Chef Op’ en Lumière (du 27 janvier au 2 février) et Les Utopiks (du 4 au 15 avril) qui reste le fer de lance en direction de la jeunesse.

De nombreux partenariats et coréalisations seront présentés au public : Avec la Cie Boumkao / Festival la Planche à Clous ; avec le Conservatoire du Grand Chalon et les programmations de l’orchestre Victor Hugo, l’Orchestre National de France, le Grand Symphonique, les spectacles ateliers, les Hauts du Panier… Avec ‘A Chalon Spectacles ; avec le théâtre de Mâcon, avec 2 scènes nationales (L’Arc du Creusot et le Théâtre de Mâcon).

Nouveautés cette année avec des spectacles adaptés aux spectateurs sourds et malentendants (La truelle, le 21 mars 2025) et (Conversation entre Jean ordinaires, 5 juin 2025) mais aussi pour les spectateurs aveugles ou malvoyants (Maldonne, jeudi 3 octobre). Une accessibilité a été mise en place pour les personnes en situation de handicap et à mobilité réduite.

Bref cette année encore, les 100 000 utilisateurs de l’EDA auront de beaux spectacles à découvrir !

Quelques spectacles sélectionnés par info-chalon :

Maldonne, jeudi 3 octobre de Leïla KA

Sur l’Autre Rive, jeudi 17 et vendredi 18 octobre d’Anton Tchekhov et Cyril Teste

Le Petit Chaperon Rouge, jeudi 21 et vendredi 22 novembre Das Plateau/Celeste Germe J et W Grimm

L’Orchestre Victor Hugo, samedi 30 novembre concert éblouissant

Léon Blum une vie héroïque, samedi 7 décembre avec Philippe Collin, Violaine Ballet et Charles Berling

MÀM, mardi 10 décembre, spectacle de danse irlandaise de Michael Keegan-Dolan

L’Orchestre National de France, le 8 janvier 2025, Janoska Ensemble-Cristian Macelaru

Le Bal du nouveau monde, du 11 au 15 janvier 2025 avec Louise, Camille et Rosa (ring théâtre)

Vers les métamorphoses, du 16 au 18 janvier 2025, spectacle de magie et marionnette, d’Etienne Saglio

Promise/ Unfolding Tanzmainz ( troupe d’Allemagne), le 21 février 2025

Les gros patinent bien, du 13 au 15 mars 2025, cabaret de carton d’Olivier Martin-Salvan et Pierre Guillois

Le Grand Symphonique, le 23 mars 2025, soirée concert de Marquez à Gershwin, la musique symphonique des amériques

One Shot, le 15 avril 2025, spectacle de danse avec Ousmane Sy

Jubilä, le 17 mai 2025, spectacle musical de Leïla Martial

Naïm, 7 juin 2025, Humoriste

Battle 7 EDA Chalon, le 14 juin 2025

Tosca , 19 juin 2025 spectacle d’opéra avec Florent Siaud / Théâtre Impérial-Opéra Compiègne

Dépêchez-vous de réserver vos places dès jeudi 21 juin après la présentation de la nouvelle saison soit à la billeterie sur espace-des-arts.com par téléphone au 03 85 42 52 12 (accueil du mardi au samedi de 10 h à 13 h et de 14 H 30 à 18 h30).

