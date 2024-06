Nos astuces pour limiter les cambriolages !

Chaque été, d'innombrables retours de vacances sont gâchés par la découverte du cambriolage du domicile. Alors que la saison estivale est pour beaucoup synonyme de farniente, de sorties au grand air et de voyages, les malfaiteurs profitent en effet des congés estivaux pour accomplir leurs larcins. Or, ces dernières années, les cambriolages sont en augmentation. Après l'accalmie consécutive à la pandémie, les chiffres ont bondi de 22 % en 2022 et de 3 % en 2023 avec 217 600 cambriolages de logements sur l'année, selon le bilan du ministère de l'Intérieur. La prudence est donc plus que jamais de mise !



SUGGÉREZ VOTRE PRÉSENCE

Le meilleur moyen d'éviter une visite malintentionnée est de laisser penser que vous êtes chez vous. Simples d'utilisation et bon marché, les simulateurs de présence se programment à l'aide d'une minuterie pour allumer certaines des lumières de votre domicile et générer des bruits aux heures de la journée que vous choisissez. Vous pouvez par exemple régler cet appareil de façon que les lumières de votre salon s'allument tous les soirs, de 20 heures à 23 heures, faisant penser que la maison est toujours occupée. Et si vous disposez d'appareils connectés dans votre domicile, cela sera encore plus facile : vous pilotez tout directement depuis votre smartphone, où que vous soyez.

Si vous avez prévu un court séjour, vous pouvez également laisser l'un de vos véhicules garé à l'extérieur, devant votre maison. Attention toutefois à ne pas vous absenter trop longtemps sans quoi des cambrioleurs pourraient remarquer que la voiture n'a pas bougé durant plusieurs jours et en conclure que vous n'êtes pas chez vous...



DES GARDIENS VIGILANTS

Vos amis ou votre famille habitent à proximité ? Vous avez la chance d'avoir des voisins de confiance ? N'hésitez pas à les solliciter pour qu'ils passent régulièrement à votre domicile. Ces allées et venues pour nourrir vos animaux ou arroser vos plantes seront dissuasives pour les malfaiteurs. D'autant plus si elles s'effectuent de façon aléatoire, à des horaires variés. De même, vous pouvez prévenir vos voisins de votre départ et leur demander de vous alerter en cas de bruits suspects venant de votre maison.

Autre solution : louer votre logement à des vacanciers de passage, ce qui vous permettra en prime de financer vos vacances, ou recourir à l'échange de maison.



UNE MAISON SÉCURISÉE

Rappelons que les cambrioleurs agissent en général en 10 à 20 minutes. Tout dispositif leur faisant perdre du temps peut donc suffire à les décourager. Commencez donc par renforcer vos ouvertures. Vous pouvez notamment remplacer votre serrure classique par une serrure connectée ou multipoints, plus difficiles à forcer. Une protection utile pour la porte d'entrée mais aussi pour celle du garage qu'il ne faut pas hésiter à compléter avec une barre de renfort. Pour sécuriser vos fenêtres, vous pouvez opter pour des volets roulants avec pinces anti-soulèvement, des volets battants avec barre, des vitres anti-effraction ou encore des barreaux métalliques, ainsi que des serrures anti-intrusion.

Enfin, les alarmes sont également très dissuasives puisqu'elles alertent tout le quartier à la moindre intrusion. De même, les équipements de télésurveillance permettent d'être averti sur son smartphone à la moindre suspicion d'effraction et de prévenir rapidement les forces de l'ordre.



J.P.