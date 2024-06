7 accidents sur les routes de Saône et Loire entre jeudi soir et vendredi matin

Les sapeurs-pompiers de Saône et Loire ont eu encore fort à faire. Jeudi soir, vers 21h, à Mâcon, rue Claude Bernard, les secours ont pris en charge une automobiliste après une perte de contrôle. Peu avant 22h, à Dommartin les Cuiseaux, sur la D11, un dispositif d'une douzaine de sapeurs-pompiers a été mobilisé suite à un accident de la route. A Saint-Yan, peu avant 23h, une voiture a terminé sa course dans le fossé, mobilisant une dizaine de sapeurs-pompiers. Peu avant 4h du matin sur l'A6 dans le sens Paris-Lyon au niveau de Saint Symphorien d'Ancelles, une dizaine de sapeurs-pompiers a pris en charge un automobiliste suite à une perte de contrôle. Toujours sur l'A6, peu après 4h, au niveau de Sennecey le Grand, dans le sens Paris-Lyon, une dizaine de sapeurs-pompiers a été mobilisée suite à un accident de la route. Enfin un peu avant 5h du matin, rue Beausoleil à Sancé, encore une dizaine de sapeurs-pompiers mobilisée pour une perte de contrôe d'un véhicule qui a terminé sa course sur le toit au milieu de la route.