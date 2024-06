LEGISLATIVES - Le Collectif Chalonnais Libertés et Vérités se dit oublié de la campagne électorale et "ne donnera pas de consigne de vote"

Communiqué de presse du Collectif Chalonnais Libertés et Vérités

Les victimes oubliées de la campagne électorale

Dans une période de fort désarroi , de crise de société, de pertes de repères et de divisions entre les citoyens de ce pays, nous Collectif Chalonnais Libertés et Vérités , tenons à réaffirmer certains principes concernant nos libertés démocratiques individuelles et collectives durement attaquées tout au long de ces dernières années, quel qu’en soit le gouvernement.

Nous CCLV sommes présents dans la rue depuis le 4 août 2021 d’abord sous la forme de manifestations et d’actions pour protester contre les mesures autoritaires , liberticides et inutiles décidées par le gouvernement Macron /Philippe/Buzin/ Véran, puis Macron/Castex/Véran dans le cadre de la « crise sanitaire » COVID 19 :

confinement et restriction de circulation, port du masque en toutes circonstances notamment pour les plus jeunes, interdiction aux médecins de soigner, obligation de « vaccination COVID expérimentale » instauration du passe sanitaire de la honte, puis suspension sans salaires des pompiers, des personnels soignants ou travaillant dans le secteur sanitaire et social et la restauration...

et ensuite à partir du printemps 2022 sous la forme d’un point fixe hebdomadaire pour soutenir les personnels suspendus et informer et recueillir les témoignages de la population sur les effets secondaires dus aux injections anti COVID.

Dans cette période pré électorale qui s’ouvre, nous CCLV rappelons que nous sommes un collectif libre de citoyens libres, a-partisans , que nous sommes pour la démocratie, pour la libre expression et le débat public contradictoire, pour le respect des valeurs de vérité, justice et des libertés individuelles et démocratiques, et que nous ne soutenons ni soutiendrons aucun parti quel qu’il soit, ni ne donnerons aucune consigne de vote pour qui que ce soit.

Être « a- partisan » ne signifie pas être « apolitique » au sens de « vie de la cité », aussi face au silence des différents candidats et candidates aux prochaines élections législatives, nous CCLV, par le biais de ce communiqué public tenons à interpeller les différents candidats de la 5ème circonscription sur les points suivants :

- abrogation de la loi du 05 aout 2021 portant suspension sans salaires des personnels ayant refusé les injections anti COVID (cette loi est actuellement toujours « suspendue » et donc susceptible d’être réactivée en cas de besoin...)

- paiement des salaires et indemnisations des personnels suspendus du 15/09/2021 au 15/05/2023 (date de la fin des « suspensions » et retour à la situation antérieure)

- arrêt immédiat des sanctions et réhabilitation de tous les médecins convoqués par leur ordre professionnel pour avoir continué à exercer leur métier pendant la crise sanitaire, comme actuellement le Docteur SILAIRE à AUTUN

- mise en place d’une commission d’enquête indépendante JUSTICE et VERITE concernant :

1/les responsabilités exercées par le gouvernement de Mrs MACRON, PHILIPPE, CASTEX, BUZYN, VERAN et du comité de défense de Mrs SALOMON, DELFRAISSY lors de la crise sanitaire

2/ le lien entre le gouvernement et les industries pharmaceutiques comme PFIZER dans la diffusion d’un vaccin expérimental de type « Arn Messager » sans avoir le recul nécessaire au moment de les injecter

- mise en place d’un recensement des effets secondaires des injections anti COVID à l’image de certains pays comme ALLEMAGNE, ROYAUME UNI , USA, JAPON

- reconnaissance et indemnisations des victimes des effets secondaires dus aux injections anti COVID

- demande de publication des SMS de Mme VAN DER LEYEN présidente de la commission européenne avec le groupe pharmaceutique PFIZER

- position vis à vis de l’OMS et du Règlement Sanitaire International pouvant supplanter les décisions d’un Etat et de ses instances démocratiques

- position sur l’obligation des 13 vaccins pour les enfants dès leur naissance

Comment expliquez-vous une telle omerta dans notre pays ?

Que comptez-vous faire sur tous les points que nous avons soulevés ?