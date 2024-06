Samedi 22 juin et dimanche 23 juin la section de tir à l’Arc de l’Eveil organise un Championnat National

278 participants représentant 25 clubs sont présents !

Samedi 22 juin à partir de 12 heures 30 se déroulait au stade Léo Lagrange à Chalon-sur-Saône, plus précisément sur la pelouse du stade de rugby Louis Brailly, le Championnat National de tir à l’arc organisé par la section tir à l’arc de l’Eveil de Chalon.

Une compétition qui se déroulait en présence de Pierre Carlot, Adjoint aux sports, de Monique Brédoire, Conseillère Municipale, déléguée aux relations avec les associations sportives, de Séverine Bresset, Présidente de l’Eveil, assistée de Sylvie Jury, Vice-présidente, de Françoise Perrault, Responsable de la section G.R, de Sébastien Ouglis, responsable du Tir à l’Arc de l'Eveil de Chalon et d’une cinquantaine de bénévoles.

Info-chalon était présent pour la compétition des binômes où 278 archers étaient sur le pas de tir, encadrés par 8 arbitres et 2 officiels de la Fédération Française de Tir à l’Arc.

Répertoriés en catégorie benjamins nés entre 2012 et 2023

Et en catégorie adultes 18 ans et plus (adultes, séniors et vétérans)

Les archers étaient aussi classés soit en catégorie arc classique, soit en catégorie arc à poulie.

Clin d’œil aux sympathiques bénévoles de la buvette

Dimanche 23 juin, à partir de 9 heures se dérouleront le National individuel, venez nombreux les encourager !

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B