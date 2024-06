Clap de fin pour la 2ème édition d’un Guid’don pour l’espoir Didier et Alexis sont de retour en Bourgogne

Après avoir parcouru 2000 km en vélo de Givry à Olympie en Grèce, Didier et Alexis sont de retour en terres bourguignonnes. Respectivement père et frère de Marie, décédée d’un lymphome en Août 2016, ils avaient décidé de renouveler ce défi « un Guid’don pour l’espoir » pour sensibiliser sur les cancers pédiatriques.

Ils sont partis en vélo de Givry en Bourgogne le 26 Mai 2024, jour de la fête des mères et sont arrivés à Olympie en Grèce le 16 Juin, jour de la fête des pères. 21 jours de pédalage sous la pluie, le vent et sous la canicule en Grèce. Ils sont fiers d’avoir relevé ce défi sportif mais surtout solidaire.

Leur objectif était de récolter 10000 euros de dons pour la recherche : Objectif atteint car à ce jour

le compteur affiche 10360 euros qui seront donnés aux chercheurs lors de l’assemblée générale de l’association en Novembre prochain. Ils profitent de cet article pour remercier tous leurs partenaires, tous ceux qui les ont suivis depuis un mois et bien évidemment toutes les personnes qui ont participé à cette cagnotte car il est urgent de soutenir la recherche.

Samedi 22 Juin 2024, à 16h00, un comité d’accueil les attendait à Givry. Quelques bénévoles de l’association du Rêve de Marie DREAM avaient préparé une surprise aux 2 champions pour les féliciter et bien entendu pour faire une belle fête avec Didier et Alexis. La fin de journée s’est terminée avec des rires et des chansons.

Petite information : La cagnotte reste ouverte jusqu’à fin Juin sur :

https://le-reve-de-marie-dream.fr/

Marie avait un rêve : Que chaque enfant, que chaque adolescent puisse guérir. Ensemble on peut le réaliser.

ENSEMBLE TOUT DEVIENT POSSIBLE