Pont de Remigny - Le coup de gueule d'une riveraine très remontée

"Je suis une habitante de Remigny coupée depuis trois mois de mon village. A mon initiative, il y a eu un article dans la presse le 22 avril et un reportage FRANCE 3 diffusé le 22 avril au soir et le 23 avril à midi. Depuis septembre 2023 nous avons réclamé une passerelle au Conseil Départemental via le canal de notre maire qui a relancé à plusieurs reprises le CD sur cette problématique mais qui a toujours répondu par la négative.

Début février, nous sommes allés assister à une réunion de chantier à laquelle nous n'étions pas conviés (une personne responsable des travaux nous l'a dit et répété à plusieurs reprises en nous "prenant de haut"), que nous n'étions pas assez nombreux à être impactés par le manque d'une passerelle, en gros, que cela coûtait trop cher pour quelques personnes ; c'est lors de cette réunion que je l'ai informée que j'allais prévenir les médias. Ce que j'ai fait en avril.

Nous nous sommes bien vite aperçus que les travaux n'avancaient pas et nous nous sommes inquiétés que ceux ci ne soient pas réalisés pour le 30 juin comme prévu et nous avions raison puisque dans votre article, vous parlez maintenant délai compressé de UN AN ! (il n'y avait pas besoin d'être spécialiste pour se rendre compte de la durée réelle des travaux mais le CD a tout fait pour faire traîner les choses et ne pas respecter son engagement de passerelle comme promis dans l'article du JSL paru le 23 avril (cad il y a déjà DEUX MOIS)

Pour la passerelle, vous parlez d'un délai de UN MOIS à compter d'aujourd'hui donc, c'est inadmissible car si on nous avait écouté depuis septembre 2023, et que la passerelle avait été envisagée dès cette époque, nous n'aurions pas à attendre fin juillet pour enfin être relié au reste du village ! Il faut savoir que pour me rendre à la mairie qui est située à 20 mètres de chez moi à vol d'oiseau, je dois parcourir 5 km en voiture à l'aller et 5 km au retour !

Pour aller 3 fois par jour à l'école à Chagny, je dois désormais parcourir 20 KM Aller Retour soit 60 km par jour au lieu de 30 km auparavant et ce, depuis déjà 3 mois..... etc etc..... Pour aller voter le WE prochain, il va me falloir prendre ma voiture et parcourir 10 km AR...... (tout le monde n'a d'ailleurs pas un véhicule pour se déplacer à la mairie)

Le Département se moque de nous et a délibérément décidé d'ignorer la trentaine d'habitants de Remigny qui n'ont plus accès à pied au village et à la voie verte. Il est incapable d'anticiper les problèmes et ne prend pas en compte la demande des riverains qui sont des contribuables comme les autres.....

Je me pose des questions sur la capacité des "ingénieurs" du département qui n'ont pas su voir que ce pont était à ce point détérioré.... probablement pas manque d'entretien courant !!! et l'a donc fait démonter sans avoir conscience de son état préalable.....

Nous sommes effarés et désabusés d'apprendre que nous allons rester un an au moins encore sans pont (délai compressé), que nous allons attendre UN MOIS de plus pour avoir peut être une passerelle......."



C.B