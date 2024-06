LEGISLATIVES - 5e circonscription de Saône et Loire - Louis Margueritte appelle " à un choix de stabilité contre les extrêmes"

Les élections législatives des dimanches 30 juin et 7 juillet sont historiques. Elles nous placent devant un choix déterminant pour l’avenir de notre pays. Celui de la tentation des extrêmes ou de la poursuite d’un projet de responsabilité.

J’ai pris acte des résultats des élections européennes.

Comme toute élection Intermédiaire, elles ont été l’occasion pour nos concitoyens d’exprimer leur impatience, leur mécontentement, leurs doutes ou leur désaccord.

Le chemin à prendre ne peut pas être celui d’une voie sans issue.

D’un côté avec le spectacle désolant d’un prétendu « Front populaire », une alliance absurde entre des révolutionnaires et quelques socialistes qui ont perdu leur boussole.

De l’autre avec un RN qui semble découvrir les complexités de la puissance publique.

Parce qu’un premier ministre issu du RN, allié à des candidats d’une ancienne droite républicaine qui n’osent dire qu’ils sont dorénavant d’une droite moraliste et électoraliste, serait quoi qu’il arrive empêché d’appliquer son programme, par le Conseil Constitutionnel, avec une situation de blocage institutionnel comme scénario le plus probable.

En face, une coalition forte, sur la base d’un projet commun, démocratique, social-démocrate et humaniste dans le respect de la spécificité des uns et des autres, attaché à l’économie de marché, à l’Europe, soucieux d’ordre et de liberté. L’ordre, c’est l’ordre dans les comptes, l’ordre dans la rue

et l’ordre dans nos têtes parce que la France repose sur des principes et des valeurs contraires à l’antisémitisme et à tout autre détournement de la laïcité.

Mesdames, Messieurs,

Contre les extrêmes, chaque seconde qui passe est le résultat d’un combat.

Celui qui nous attend, je le surmonterai avec détermination pour continuer, plus, mieux et plus vite, de défendre le pouvoir d’achat, le travail comme valeur cardinale, le rétablissement de l’autorité, les services publics et l’École de la République.

Pour vous et avec vous.

Louis Margueritte