Représentation de la pièce d'Eugène Ionesco «Rhinocéros» à la Salle des fêtes de Charreaux

Samedi 22 Juin 2024, 20 heures, ce sont plus de 150 personnes qui ont assisté à cette représentation assurée par les élèves des cours de théâtre de l'Université Populaire du Chalonnais (UPC). Plus de détails avec Info Chalon.

La mise en scène audacieuse et originale de leur excellent professeur Charlotte Dernicourt, a permis aux 14 comédiennes et comédiens de partager, à tour de rôle et à plusieurs reprises, les scènes sous les traits des mêmes personnages, dans une fluidité qui a donné beaucoup de rythme à cette œuvre pour le moins exigeante.

Ils ont, ainsi, pu connaître la satisfaction d'avoir vu leur performance très appréciée par le public venu nombreux qui les a largement applaudi tout au long de la soirée.

Celle-ci s'est achevée par un pot de l’amitié organisé et offert par la troupe de comédiens, au cours duquel quelques spectateurs enjoués ont manifesté l'intention de s'inscrire à leur tour aux cours de théâtre de l'UPC lors de la prochaine saison.

Une pleine réussite pour la troupe de la troupe de l'Université Populaire du Chalonnais (UPC).

(Photos gracieusement fournies par Joseph Sassonia)

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati