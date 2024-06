National de Tir à l’Arc à Chalon : les archers chalonnais Sorcha Roy, Loukas Boivin, Fabien compagnon, Latifa Baratov et Léon Boucrot, dominateurs sur leurs terres

Bilan satisfaisant de la section tir à l’Arc de l’Eveil Chalonnais. Découvrez tous les classements et le photoreportage info-chalon!

Samedi 22 juin à partir de 12 heures 30 et dimanche 23 juin à partir de 9 heures, se déroulait au stade Léo Lagrange à Chalon-sur-Saône, plus précisément sur la pelouse du stade de rugby Louis Brailly, le Championnat National de Tir à l’Arc organisé par la section tir à l’arc de l’Eveil de Chalon.

Info-chalon était présent sur les deux jours de compétition (binômes et individuel) où 278 archers étaient sur le pas de tir, encadrés par 8 arbitres et 2 officiels de la Fédération Française de Tir à l’Arc.

Pour la journée du samedi 22 juin le nombre de binômes étaient de 136 représentants 38 équipes. L’association ayant le plus grand nombre de participants était l’Eveil de Chalon-sur-Saône (31).

Pour la journée du dimanche 23/06, 275 archers (catégorie individuel) étaient présents dont 16 Vétérans homme CL, 21 Vétérans femme, CL, 45 Vétérans homme CL, 15 Vétérans homme AP, 30 Femmes CL, 42 Hommes CL, 24 Senior Mixte AP, 7 Juniors femme CL, 12 Juniors homme CL, 13 Cadettes, 16 Cadets, 5 Minimes fille, 10 Minimes garçon, 7 Benjamines, 12 Benjamins.

Après 2 jours de compétition, voici l’ensemble des résultats concernant les six premiers de chaque classement:

Classement individuel catégorie Benjamine : 1ère Sorcha Roy (Eveil de Chalon/Saône) 162 points - 2ème Lilou Saget (La Sportive d’Audincourt) 148 points - 3ème Alice Pheulpin (La Jeanne d’Arc Seloncourt) 126 points - 4ème Tatiana Oughlis (Alliance CR BFC) 120 points - 5ème Latifa Baratov (Eveil de Chalon/Saône) 116 points - 6ème Alice Contejean (Alliance CR BFC) 112 points

Classement individuel catégorie Benjamin : 1er Gaëtan Boussiron (La Saint Michel Voujeaucourt) 230 points - 2ème Timothée Malfroy (La Sportive d’Audincourt) 218 points - 3ème Marin Cannoot (Eveil de Chalon/Saône) 214 points - 4ème Marius Bourseul (La Sportive d’Audincourt 166 points - 5ème Léon Boucrot (Eveil de Chalon/Saône) 150 points – 6ème Victor Frey (Brumath FCJ Zornthal) 148 points

Classement individuel catégorie Minime fille : 1ère Charlotte Donier (La Jeanne d’Arc Seloncourt) 260 points - 2ème Eurydice Roy (Eveil de Chalon/Saône) 220 points - 3ème Océane Lourenco (La Sportive d’Audincourt) 214 points - 4ème Ysaline Berry (Espérance Revermontoise) 178 points - 5ème Maya Hanser (Venelles Loisirs) 130 points

Classement individuel catégorie Minime garçon : 1er Loukas Boivin (Eveil de Chalon/Saône) 254 points - 2ème Gianluca Martins (Eveil de Chalon/Saône) 250 points - 3ème Axel Joly (Eveil de Chalon/Saône) 234 points - 4ème Théodore Acker (Eveil de Chalon/Saône) 228 points - 5ème Pierre-Louis Raymond (La Jeanne d’Arc Seloncourt) 202 points - 6ème Ethan Tardieu (La Fleche Tourysienne) 192 points

Classement individuel catégorie Cadette : 1ère Giovanna Marson (La Sportive d’Audincourt) 286 points - 2ème Noëlly Nataf (Dombes Gym Détente) 274 points - 3ème Wendy Dupuis (Espérance Revermontoise) 268 points - 4ème Tya Fuselier (Eveil de Chalon/Saône) 250 points - 5ème Clara Vuitton (Espérance Revermontoise) 232 points - 6ème Manon Beillon-Collet (Etoile St Beron) 224 points

Classement individuel catégorie Cadet : 1er Grégory Ravet (Etoile St Beron) 294 points - 2ème Raphael Richard (Espérance Revermontoise) 282 points - 3ème Théo Donier (La Jeanne d’Arc Seloncourt) 282 points - 4ème Nicolaï Goloborodico (Jeunes de Micy St Mesmin) 280 points - 5ème Noé Malfroy (La Sportive d’Audincourt) 278 points - 6ème Elouan Lorilleux (Eveil de Chalon/ Saône) 272 points

Classement individuel catégorie Junior femme CL : 1ère Léane Granger (Espoir Gymnique Replonges) 404 points - 2ème Delya Ruchaud (Brumath FCJ Zornthal) 329 points - 3ème Lucie Skrzynski (La Fleche Tourysienne) 220 points - 4ème Eva Zephar (Montjoie St Denis en Val) 220 points (14) - 5ème Laura Dally (Espérance le Palais) 212 points - 6ème Julia Thomas (La Sainte Thérèse Bourguignonne) 197 points

Classement individuel catégorie Junior homme CL : 1er Léo Paumard (Eveil de Contres) 380 points - 2ème Titouan Calloch (Espérance Revermontoise) 375 points - 3ème Kylian Kebaili (La Sainte Thérèse Bourguignonne) 362 points - 4ème Quentin Brand (Association Sportive et Culturelle) 337 points - 5ème Vincent Prouteau (Mezeri’Arc) 314 points - 6ème Bastien Desplanches (Mezeri’Arc) 299 points

Classement individuel Catégorie Femme CL : 1ère Cécile Costille(La Jeanne d’Arc Seloncourt) 372 points - 2ème Delphine Lefebvre (La Sainte Thérèse Bourguignonne) 363 points - 3ème Pascaline Dupuis (Espérance Revermontoise) 359 points - 4ème Marina Da Silva (La Saint Michel Voujeaucourt) 257 points - 5ème Roseline Chmielus (Brumath FCJ Zornthal) 354 points - 6ème Françoise Tarby (Avenir de l’Union Ouvrière) 335 points

Classement individuel catégorie Homme CL : 1er Charly Paumier (Avenir de l’Union Ouvrière) 429 points - 2ème Ghislain Brand (Association Sportive et Culturelle) 419 points -3ème Pierre-Edouard Bovie (Jeunes de Micy St Mesmin) 416 points - 4ème William Petit (Dombes Gym Détente) 412 points - 5ème Aurélien Bugaut (Mezeri’Arc) 411 points - 6ème Adrien Jouve (Jeunes de Micy St Mesmin) 393 points

Classement individuel : catégorie Senior Mixte AP : 1er Julien Lalloz (Avenir de l’Union Ouvrière) 426 points - 2ème Nicolas Mauro (Archers Heri « Courtois ») 424 points - 3ème Jean-Marc Vuillemin (Avenir de l’Union Ouvrière) 423 points - 4ème Eric Stoll (Brumath FCJ Zornthal) 421 points - 5ème Séverine (La Jeanne d’Arc Seloncourt) 415 points - 6ème Laetitia ferry (La Jeanne d’Arc Seloncourt) 414 points

Classement individuel catégorie Vétéran femme CL : 1ère Phoebe Wojcieszak (Gym detente) 398 points - 2ème Maité Maion (La Saint Michel Voujeaucourt) 384 points - 3ème Michèle Pernot (Mezeri’Arc) 376 points - 4ème Léonne Thecua (Racing Club Douessin) 354 points - 5ème Florence Habrant (Espoir Gymnique Replonges) 350 points - Rachel Drapier (La Jeanne d’Arc Seloncourt) 327 points

Classement individuel catégorie Vétéran homme CL : 1er Gilles Vuitton (Espérance Revermontoise) 398 points - 2ème Patrick Lechine (Association Sportive et Culturelle) 394 points - 3ème Christophe Jacquot (La Jeanne d’Arc Seloncourt) 392 points - 4ème Jacky Regazzoni (La Saint Michel Voujeaucourt) 386 points - 5ème Gilles Commandeur (Etoile St Beron) 385 points - 5ème Laurent Paumier (Avenir de l’Union Ouvrière) 385 points

Classement individuel catégorie Vétéran homme AP :1er Fabien Compagnon (Eveil Chalon/Saône) 435 points - 2ème Pascal Vassort (La Sportive d’Audincourt) 422 points - 3ème Jean-Claude Cally (Dombes Gym Detente) 421 points - 4ème Jean-François Vinot (La Jeanne d’Arc Seloncourt) 420 points - 5ème Thierry Rongier (Espérance Revermontoise) 416 points - 6ème Laurent Pueo (Espoir Gymnique Replonges) 411 points

Classement individuel catégorie S. Vétéran homme CL : 1er Patrick Paicheur (La Sportive d’Audincourt) 402 points - 2ème Alain Veuchey (La Jeanne d’Arc Seloncourt) 397 points - 3ème Philippe Drapier (La Jeanne d’Arc Seloncourt) 372 points - Jacques Le Guen (Espérance Le Palais) 372 points (64) - Christian Jouve (Jeunes de Micy Mesmin) 365 points - Pierre Gouvier (La Sainte Thérèse Bourguignonne) 360 points

Classement par binôme catégorie Benjamins : 1er Latifa Baratov et Léon Boucrot (Eveil Chalon/Saône) 474 points - 2ème Marin Cannoot et Sorcha Roy (Eveil Chalon/Saône) 467 points - 3ème Ambroise Fevrat et Rafael Martins (Eveil Chalon/Saône) 453 points - 4ème Faustine Beljean et Lilou Saget (La Sportive d’Audincourt) 447 points - 5ème Théo Brochard et Victor Frey (Brumath FCJ Zornthal) 433 points - 6ème Tristan Boiron et Joris Kerlo (Eveil de Contres) 421 points

Classement par binôme catégorie Jeunes : 1er Manon Beillon-collet et Grégory Ravet (Etoile St Beron) 591 points - 2ème Noé Malfroy et Giovanna Marson (La Sportive d’Audincourt) 588 points - 3ème Théo Donier et Tilio Jacquot (La Jeanne d’Arc Seloncourt) 583 points - 4ème Maxence Davasse et Nicolaï Goloborodico (Jeunes de Micy St Mesmin) 550 points - 5ème Wendy Dupuis et Raphael Richard (Espérance Revermontoise) 545 points - 6ème Esteban Joubert et Alban Monnot (La Sportive d’Audincourt) 525 points

Classement par binôme catégorie Adultes AP et CL (Arcs à poulie) : 1er Julien Lalloz et Jean-Marc Vuillemin (Avenir de l’Union Ouvrière) 910 points - 2ème Fabien Compagnon et Sébastien Oughlis (Eveil Chalon/Saône 900 points - 3ème Olivier forestier et Laurent Pueo (Espoir Gymnique Replonges) 897 points - 4ème Laetitia Ferry et Jean-François Vinot (La Jeanne d’Arc Seloncourt) 888 points - 5ème Antonin Labre et Nicolas Mauro (Archers Heri « Courtois ») 887 points - 6ème Thierry Bonnot et Anthony Ruivo (Mezeri’Arc) 882 points

Classement par binôme catégorie Adultes AP et CL (Arcs classiques) : 1er Charly et Laurent Paumier (Avenir de l’Union Ouvrière) 885 points - 2ème William Petit et Roland Granger (Dombes Gym Détente) 882 points - 3ème Ghislain Brand et Patrick Lechine (Association Sportive et Culturelle) 881 points - 4ème Pierre-Edouard Bovie et Adrien Jouve (Jeunes de Micy Mesmin) 879 points - 5ème Titouan Calloch et Benjamin Richard (Espérance Revermontoise) 871 points - 6ème Adeline Fontanier et Murat Méral (Eveil de Chalon/Saône) 863 points

Classement par équipe catégorie Jeunes : 1er Alban Monnot, Esteban Joubert, Giovanna Marson et Noé Malfroy (La Sportive d’Audincourt) 1 113 points - 2ème Jules Foilleret, Clara Vuitton, Raphaël Richard et Wendy Dupuis (Espérance Revermontoise) 1 063 points - 3ème Théo et Charlotte Donier, Tilio Jacquot et Alice Pheulpin (La Jeanne d’Arc Seloncourt) 1 063 points - 4ème Mathys Thibert, Anna Boivin, Axel Joly-Egron et Théodore Acker (Eveil de Chalon/Saône) 1 028 points - 5ème Elouan Lorilleux, Tya Fuselier, Loukas Boivin et Eurydice Roy (Eveil de Chalon/Saône) 1 010 points - 6ème Léon Boucrot, Latifa Baratov, Marin Cannoot et Sorcha Roy (Eveil de Chalon/Saône) 941 points

Classement par équipe catégorie Adulte : 1er Gilles Vuitton, Thierry Rongier, Nicolas Berry, Mickaël Roudet et Yoann Leveque (Espérance Revermontoise) 2 632 points - 2ème Claude Caizergues, Jeunot, Charly et Laurent Paumier, Jean-Marc Vuillemin et Julien Lalloz (Avenir de l’Union Ouvrière) 2 587 points - 3ème Christophe Vignando, Dylan Benoit, Léane Granger, Florence Habrant, Olivier Forestier, Laurent Pueo (Espoir Gymnique Replonges) 2 587 points (03) - 4ème Christophe Jacquot, Sylvain Donier, Laetitia Ferry, Florian Cardot et Severine Cite (La Jeanne d’Arc Seloncourt) 2 569 points - 5ème Martins, Emilie Coulon, Murat Meral, Adeline Fontanier, Sébastien Oughlis et Fabien compagnon (Eveil Chalon/Saône) 2 493 points - 6ème Granger, Phoebe Wojcieszak, Gérard Pommerel, Anne Tricaud-Boisson et Jean-Luc Desarbres (Dombes Gym Détente) 2 483 points.

