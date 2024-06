Yann DU CLOSEL, champion de France Vétérans !

Après une saison exceptionnelle où toutes les catégories d'âges (de mimines à Seniors) ont été représentées au niveau National, 1ère Division, mais aussi 2ème et 3ème Division cadets/juniors/seniors, il ne manquait plus que les vétérans pour finir en beauté ..Ce fût chose faite le week end dernier à Paris où 5 représentants du JCC se sont alignés dans différentes catégories !

Le directeur technique du club, Yann DU CLOSEL, qui donne des conseils avisés à ses élèves tout au long de l'année, avait à coeur de montrer à ses poulains qu'il en avait encore dans le coffre ! C'est avec un franc succès qu'il a remporté tout ses combats par Ippon et qu'il s'impose par un beau Uchi mata en finale remportant ainsi le titre de champion de France des -81kg !

Jordy PAGANI, qui faisait ici sa première participation au niveau national, s'incline dès le premier tour, Chris CHARDIN, après avoir remporté son 1er combat, cède en 1/8 sans être répeché..tout comme Mickaël TERRIER qui avait pourtant bien débuté avec un superbe ippon..Pourtant favori de sa caté, Jérôme RION, remporte ses 2 premiers combats par Ippon avant de passer à côté de son 1/4 de finale..déçu il ne terminera que 7ème ..

Très bon déplacement cependant, qui clos une belle saison pour les vétérans du judo club, qui peuvent être fières de revenir avec un titre de champion de France au Dojo de la rue de la Paix !