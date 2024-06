AVIS DE DECES - Monsieur Jacques POILLOT

CHALON-SUR-SAÔNE - LAMARCHE-SUR-SAÔNE - MÂCON



Patrick et Annie POILLOT,

Pascale et Patrick MOUROUX,

Karine POILLOT et Olivier MEUNIER, ses enfants et leurs conjoints ;

Marie-Paule, sa sœur ;

Sonia, Laura, Mickaël et Sarah, ses petits-enfants.

ses arrière-petits-enfants ;

ainsi que toute la famille,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Jacques POILLOT

survenu le 24 juin 2024,

à l'âge de 92 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée jeudi 27 juin 2024 à

15 heures, en l'église Sainte-Thérèse à Saint-Rémy.

La famille remercie l'ensemble du personnel de l'Ehpad « Les Terres de Diane » pour sa gentillesse et son dévouement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

Jacques a rejoint son épouse,

Jacqueline

décédée en 2021.