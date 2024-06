Ils seront 172 saisonniers à travailler cette année pour la Ville de Chalon/Saône, le Grand Chalon et le CCAS

Extraits du discours de Sébastien Martin, Président du Grand Chalon et le photoreportage info-chalon.com

Vendredi 28 juin 2024 à 11h00, au Studio 70, 3 bis rue de Lyon à Chalon-sur-Saône, avait lieu un pot d’accueil des personnes qui vont occuper des emplois saisonniers à la Ville de Chalon-sur-Saône, au CCAS et au Grand Chalon pendant la saison estivale.

Une cérémonie qui s’est déroulée devant une assemblée d’une quarantaine de personnes en présence de Sébastien Martin, Président du Grand Chalon, de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, de Bruno Legourd, 3e adjoint en charge des affaires sanitaires et sociales, d'Adrien Philippe Monniot, Directeur de la bibliothèque municipale, de Philippe Gaveau, Chef de Service à la Propreté Urbaine…

Pour cette année 2024, 172 saisonniers seront employés par la Ville de Chalon, le CCAS et le Grand Chalon. Une opportunité pour ces jeunes âgés de 18 ans et plus, de travailler dans divers structures du Grand Chalon (77 saisonniers) telles que : L’Espace Nautique, Port de plaisance, Direction de la Gestion des déchets… ou à la Ville de Chalon-sur- Saône (93 saisonniers) à l’Etat Civil, musées, bibliothèques, maisons de quartiers espaces verts, voirie, manifestations et transports… mais aussi au CCAS (2 saisonniers) pour l’accueil à la Maison des Séniors… des missions qui ont commencé en mai pour certains et qui se termineront en septembre 2024 pour d’autres.

Une cérémonie qui commençait par le discours de Gilles Platret,

Puis le discours de Sébastien Martin (extraits) : «Bonjour à toutes et à tous, aux jeunes et aux moins jeunes. Il y a beaucoup de jeunes et forcément c’est à eux-mêmes que s’adresse ce type d’emploi saisonnier mais il y a aussi des gens plus expérimentés qui sont présents pour nous, que ce soit des encadrants, des formateurs, des chefs de services ou des élus présents à vos côtés. Tu l’as dit, on a 172 saisonniers et je voudrais juste insister sur ce chiffre qui représente presque 10% des effectifs de la maison Chalon/Grand Chalon, pour vous dire que l’on ne pourrait pas fonctionner […] En effet cela nuirait à la bonne marche du service public local que nous représentons, nous la commune et l’intercommunalité réunies ici ensemble[…] Vous dire que cela fait 12 ans que nous sommes mutualisés Chalon/ Grand Chalon et que ceux qui vont être intégrés au Grand Chalon seront dans une collectivité qui est plus jeune […] Car l’intercommunalité vient tout juste de fêter ses 30 ans en 2024 [ …] Alors le Grand chalon a beaucoup d’équipements sportifs, le stade Léo Lagrange, la piscine, le Colisée, Le Port de Plaisance… et la ville a aussi un certain nombre d’équipements mais en proximité et avec les acteurs associatifs, sportifs et donc il y a cette complémentarité et cette relation humaine et proche avec l’ensemble des acteurs sportifs de la ville de Chalon. Vous serez aussi beaucoup dans les métiers au sens large de l’environnement […] Vous allez pour un certain nombre travailler dans ces services de traitement des déchets, l’eau et l’assainissement, les mobilités et déplacements … mais aussi pour d’autres dans le domaine de la solidarité en ce qui concerne la solidarité des uns et des autres en allant travailler à l’épicerie sociale […] Du coup pour le Grand Chalon, c’est 77 contrats saisonniers dont beaucoup seront dans les équipements sportifs, à l’Espace nautique notamment, l’environnement, port de plaisance, service sociale etc.. […] Ce que je voulais vous dire aussi, c’est que vous avez fait un choix, un choix pas toujours évident, le choix du travail pendant la saison estivale. Vous avez fait le choix non pas de farniente, non pas de partir mais le choix du travail. Vous avez fait le choix d’acquérir des compétences et cela quel que soit le service dans lequel vous allez travailler. Vous allez acquérir des compétences humaines, techniques… mais aussi tout simplement la compétence de savoir ce que c’est de travailler dans un environnement professionnel. Quand on est étudiant, on travaille seul ou en petit groupe mais dans un environnement professionnel, c’est autre chose et cela sera un atout certain pour vous, surtout quand demain vous postulerez non pas pour des emplois de saisonniers mais pour des emplois de type contrats CDD ou CDI ailleurs. Et puis vous allez aussi découvrir les métiers du service public parce que l’on est aussi là, pendant cette période, pour vous donner une appétence ou vous donner l’envie demain de franchir la porte de la Direction des Ressources Humaines afin de répondre à une offre d’emploi qui vous sera proposée dans l’immense diversité des métiers dont nous avons parlé, que ce soit à la ville de Chalon, au Grand Chalon ou au CCAS parce que nous avons, nous aussi, besoin chaque année d’une centaine de personnes parmi nos trois structures. Merci donc à toutes et tous d’avoir fait ce choix d’être avec nous cet été. Bel été avec nous et belle réussite dans vos contrats de saisonniers. Merci ! ».

S'en suivait le pot de bienvenue mis en place par le service protocole de la Mairie.

