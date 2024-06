Les peluches du Réconfort : à l’heure à Orange, pour le passage de la flamme olympique

Ce mercredi 19 juin, Charly Durand et Aurore Borel s’étaient donné un défi dans le défi : être à 15 heures à Orange pour le passage de la flamme olympique. Ils sont donc partis dès 8h 15 de Valence. Heureusement, il n'y avait pas de vent et ils ont déroulé la ViaRhôna sans problème. Courte pause de 5 minutes après 30 kilomètres et redémarrage rapide, avant que la fatigue ne commence à s'installer. Ils ont alors poussé jusqu’à Pierrelatte, où ils se sont arrêtés pour le repas. Vingt minutes top chrono, car il était déjà 13h 30 et il restait 34 kilomètres à parcourir. Leurs jambes ont été bonnes… et le second défi a été réussi, au bout de 109 km d’efforts. A 14h 58, Charly Durand et Aurore Borel se sont pris en photo devant le panneau « ORANGE » et ont même croisé la flamme olympique. Le soir, ils ont rencontré les membres du rotary-club d’Orange, parmi lesquels Jeanne Surdel, ancienne présidente du rotary-club Chalon Saint-Vincent. Le lendemain, c'était la dernière étape vers Port-Saint-Louis-du-Rhône, une ligne droite de 120 km jusqu'au bord de la mer.

Gabriel-Henri THEULOT