Chalon-sur-Saône : Grand format sur le spectacle majestueux de la 40ème édition du gala de l’Eveil au Colisée

380 gymnastes licenciés et une vingtaine de bénévoles ont assuré le show, l’interview de la présidente Séverine Bresset et le photoreportage info-chalon.com !

Dimanche 30 juin 2024 à partir de 14 heures 30, sur le parquet du Colisée à Chalon-sur-Saône, Severine Bresset, Présidente de L’Eveil Chalon-sur-Saône assistée de Sylvie Jury, Vice-présidente, de Françoise Perrault, Responsable de la section G.R et de tous les membres de son association sportive et de nombreux bénévoles, avait organisé son grand gala de fin de saison.

Sur place, devant 600 personnes, les jeunes gymnastes âgés de 5 à 18 ans parmi les 380 licenciés de l’association, encadrés par une cinquantaine d’éducateurs se sont succedés pour proposer à un public conquis, un spectacle de qualité.

Gymnastique féminine, masculine, éveil de l’enfant, G.R.S, Tir à l’arc, sport santé toutes ces catégories ont été chaleureusement applaudies à chaque fin de représentation.

L’interview de la Présidente Severine Bresset :

Séverine à quoi peut-on s’attendre lors de cette 40ème édition ?

S.B : « Comme d’habitude toutes les sections vont passer pour présenter leur discipline, accompagnées par leurs éducateurs. La Gymnastique Rythmique, la gymnastique artistique féminine et masculine, le tir à l’arc, l’éveil de l’enfant et le sport santé. Nous avons 380 licenciés même si tout le monde n’est pas la, il y a pas loin de 300 gymnastes quand même. J’en profite aussi pour remercier la vingtaine de bénévoles, les parents, l’encadrement qui contribuent eux aussi à la réussite de ce spectacle ! ».

Pour l’Eveil de Chalon, le bilan de l’année 2023 / 2024 a-t-il été bon ?

S.B : « Cela a été une très bonne année pour nous avec des podiums dans toutes les sections, avec des titres de champions nationaux aussi bien en tir à l’arc qu’en gymnastique rythmique ou au niveau régional en gymnastique artistique ! ».

Un souhait pour l’année 2024 / 2025 ?

S.B : « Alors oui, faire aussi bien que cette année voire mieux si on peut. Sinon, je donne rendez-vous à toutes et tous les chalonnais et grand chalonnais à venir nous retrouver sur le Forum des Sports et des Associations ! ».

Après une présentation de bienvenue,

Info-chalon vous propose de faire un retour en photographie sur le début de partie du spectacle :

1 le Surf (section Gaf poussines niveau 2)

2 Les minis supporters (section Gr poussines)

3 Drapeaux (section GAF Aînées niveau 1)

4 Cérémonie d’ouverture (section éveil de l’enfant)

5 La natation synchronisée (section GR poussins)

6 L’entraide (section Gaf poussines niveau 3)

7 Les Gym au J.O de Paris 1924 (section Gam jeunes poussins)

8 Mouvement ensemble (Section Gaf Aînées)

9 Au cœur de l’Olympe (Section GR-individuelles 1- Nationales et Aînées 2)

10 Paris en 1924 (section Gaf jeunesse niveau 1)

11 Démonstration (section GR – Ensemble jeunesse niveau 3)

12 Démonstrations (section Gaf, poussines, jeunesses et Aînées)

13 Le continent africain (section sport santé)…

Lors de cet événement, on notait la présence d’Annick Decerle, Présidente de la F.S.C.F (Fédération Sportive et Culturelle Française) et Jean Luc Durand, Vice-président de l’O.M.S.

clin d'oeil à un sympathique groupe de supportrices des jeunes gymnastes,

Sur le danseur de hip-hop

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B