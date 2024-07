LEGISLATIVES - 5e circonscription de Saône et Loire - Malgré sa qualification sur le fil du rasoir, Gilles Platret maintient sa candidature au 2e tour

En me qualifiant pour le second tour de l'élection législative, vous avez fait exception dans le paysage politique français : alors que les étiquettes politiques ont tout écrasé partout ailleurs en France, tel un rouleau compresseur, vous avez choisi de me suivre sur mon nom et sur mes valeurs.

Je vous en remercie du fond du coeur. Dans la situation incendiaire qu'éprouve la France, votre choix m'honore au plus haut point.

Je suis ce que je suis, je n'ai pas changé d'idées pendant toutes ces années. Je dis et je fais ce que j'estime être juste et bon pour la France et pour mes concitoyens.

C'est cette boussole que je vous propose de conserver en m'élisant dimanche comme votre député à l'Assemblée nationale.

Dans l'Hémicycle, je voterai en mon âme et conscience pour ce qui me paraîtra juste, je m'opposerai en mon âme et conscience à ce qui me paraîtra injuste pour notre pays et pour les Français.

Pour la France, choisissez la liberté et l'indépendance !

Bien fidèlement

Gilles Platret