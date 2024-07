LEGISLATIVES - 5e circonscription de Saône et Loire - Le record du Front National sur la circonscription de 2012 ... pulvérisé ce dimanche

Qu'on le veuille ou pas, l'Extrême-droite ne fait que renforcer son électorat au fil des élections législatives à Chalon sur Saône. Il suffit pour s'en convaincre de regarder en détails l'évolution des scrutins législatifs depuis près de 40 ans sur la ville de Chalon, même si entre temps le collège électoral a connu quelques modifications avec des changements d'aire géographique. Il n'en demeure pas moins que sociologiquement, le Rassemblement National ex-Front National a fait une percée historique à Chalon sur Saône, captant près de 20 000 électeurs ce dimanche au soir du 1er tour des législatives.

Longtemps, l'extrême-droite avait du mal à percer son plafond de verre. En 1988, la candidature FN de Gérard Blondot accueillait 3652 suffrages, un seuil qui restera quasi identique jusqu'en 2007 même si Jean Coupat totalisera 5284 voix en 1997, où le FN s'écroule même avec 1573 aux législatives de 2007 conduites par Elisabeth Bessire. Depuis les choses ont radicalement changé. En 2012, sous l'impulsion de Christian Launay fait son record avec 8804 voix au premier tour législatif. Un seuil à 8000 qui restera finalement à quelque chose près comme le score référence du FN à Chalon sur Saône. En 2017, Nathalie Szych sera certes à la peine avec un peu plus de 5300 voix mais en 2022, Arnaud Sanvert renoue avec le seuil des 7600 voix. Ce dimanche, le score du Rassemblement National sur la 5e circonscription de Chalon sur Saône avoisine les 20 000 voix avec 19807 voix collectées. Ce seul chiffre devrait suffir à interroger la classe politique au regard d'une digue qui a été totalement submergée. Certains justifieront le résultat par le fait que les idées du Rassemblement National ont été dédiabolisées au fil du temps et sans doute encore plus à Chalon sur Saône, d'autres diront que c'est dans l'air du temps mais il appartient à chacun de bien comprendre que les résultats de ce dimanche resteront dans les annales politiques. A chacun d'en prendre la mesure.

Laurent Guillaumé