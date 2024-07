LEGISLATIVES - 5e circonscription de Saône et Loire - Les Ecologistes appellent Louis Margueritte à se retirer

En sanctionnant durement le camp présidentiel lors du premier tour des élections législatives, les électeurs lui ont envoyé un message clair : en ne lui donnant pas de majorité absolue au Palais- Bourbon, ils ne veulent plus des politiques menées en son nom ces dernières années.

En plaçant en tête au niveau national les candidats du RN, ces mêmes électeurs ont certes conforté leur colère du 9 juin dernier, qu’ils ont exprimé à l’occasion des élections européennes. Mais en classant en deuxième position les candidats du Nouveau Front Populaire (NFP), ils ont aussi manifesté une forte attente de changement écologique et social, que l’extrême droite ne peut prétendre incarner.

En Bourgogne, le NFP présentait des candidats écologistes : Jean-Luc Delpeuch en Saône-et-Loire, Florence Loury dans l’Yonne et Catherine Hervieu en Côte-d’Or. Dans des conditions difficiles, tous les trois ont mené campagne tambour battant pour faire triompher la gauche et l’écologie, dans le respect des institutions. Ils ont ainsi convaincu des milliers d’électeurs, que les Écologistes de Bourgogne remercient de leur choix.

Ce lundi, c’est une nouvelle élection qui commence. Dans les quatre départements de Bourgogne, à chaque fois qu’ils étaient placés en troisième position, les candidats du NFP se sont spontanément retirés au profit du candidat républicain le mieux placé pour battre l’extrême droite. C’est ce qu’a fait Jean-Luc Delpeuch dans la première circonscription de Saône-et-Loire. Sans tergiverser un instant. Les candidats écologistes arrivés en deuxième position se sont quant à eux maintenus. C’est ainsi Florence Loury et Catherine Hervieu qui combattront le RN dans l’Auxerrois et dans la deuxième circonscription de Côte-d’Or.

Pour les Ecologistes de Bourgogne, l’heure est à la défense de la République, de l’Etat de droit et des libertés individuelles et publiques, sur lesquelles pèse aujourd’hui une menace gravissime. En conséquence, nous appelons sans réserve les électeurs à choisir, pour le second tour du 7 juillet, les candidats de l’arc républicain.

Partout où il reste possible de battre l’extrême droite dans notre région, aucun voix ne doit manquer. Nous appelons donc les candidats de l’ex-majorité présidentielle ne l’ayant pas encore fait à se retirer. L’heure est grave. Elle appelle un dépassement des calculs politiciens, des manifestations égotiques. C’est pourquoi aucun des candidats de l’ex-majorité présidentielle arrivé en troisième position ne saurait décemment prendre le risque de faire élire un député RN en se maintenant contre toute raison.

Dominique Cornet

Secrétaire régional des Écologistes de Bourgogne