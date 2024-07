Bienvenue à Laura, nouvel agent général d’assurances, rue de la Citadelle à Chalon

Lorsqu’elle était collégienne à Saint-Dominique, Laura Colas-Bigot, en descendant régulièrement la rue de la Citadelle, se disait qu’elle s’y installerait bien quelques années plus tard en vue d’exercer son activité professionnelle.

Son souhait a été exaucé en janvier 2024 et en ce dernier mercredi de juin elle a convié parents, amis, collègues, partenaires, clients et voisins commerçants à fêter, comme il se doit, avec un peu de retard, l’ouverture de son cabinet d’assurances. Situé au 5 de cette artère passante et commerçante, à l’angle de la rue d’Autun, en lieu et place d’une bijouterie.

Après plus de 10 ans d’expérience dans le monde des assurances et une formation diplômante, la jeune femme, originaire de Chalon, est mandataire exclusif Allianz. Elle tient au contact direct avec ses clients et, assistée de Diane, sa collaboratrice, elle se fait un plaisir de les accueillir en présentiel.

L’occasion pour Info Chalon.com de lui souhaiter pleine réussite dans sa nouvelle aventure professionnelle.