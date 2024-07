LEGISLATIVES - La campagne éclair touche à sa fin...après une semaine de tractations de bout de ficelle

Les jeux sont faits à quelques heures de la clôture de la campagne électorale. Si ici ou là, quelques surprises locales peuvent surgir ce dimanche soir à l'issue de la campagne électorale de ce deuxième tour des législatives, les grands équilibres déterminés par le premier tour devraient être respectés.

Quoiqu'il en soit, le jeu politicien mené par le Président de la République aura été particulièrement suicidaire pour la France. Lui qui avait érigé sa sémantique politique sur le seul recours contre les extrêmes, aura tellement radicalisé l'électorat français, que jamais la France n'aura été aussi au bord de l'abîme. Jamais deux France ne s'étaient autant opposées... et ce constat ne peut être attribué qu'à un seul camp. Sur info-chalon.com, on a eu de cesse de dénoncer sa volonté malsaine de générer une France qui se tourne le dos. Ce qui devait arriver... arrive ! et ce n'est pas faute d'avoir tirer la sonnette d'alarme.

Pris entre le marteau et l'enclume, nombre d'électeurs Français se sentent totalement désarçonnés par ce jeu politique qui s'est joué au cours des derniers jours, brouillant encore plus le jeu. Beaucoup voteront à contre-coeur pour une idéologie qui n'est évidemment pas la leur... et les bénéficiaires seront incapables de faire la part des choses à l'heure de la proclamation des résultats.

Ce dimanche soir, c'est une nouvelle page politique qui va s'ouvrir, s'élançant vers les élections générales de 2027. Une page pleine d'instabilité, totalement orchestrée et particulièrement navrante, au regard des priorités qui devraient animer notre classe politique. Quelle responsabilité devant l'Histoire ... mais n'est pas De Gaulle qui veut dans sa capacité à tirer les enseignements d'un épisode électoral.

Laurent Guillaumé