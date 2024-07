LEGISLATIVES - 5ème circonscription de Saône-et-Loire - Retour sur la conférence de presse des candidats du Rassemblement National pour la Saône-et-Loire

Jeudi 4 juillet, le député sortant Julien Odoul (RN), réélu dans la troisième circonscription de l'Yonne dès le premier tour des élections législatives anticipées ce dimanche 30 juin 2024, était à Chalon-sur-Saône pour soutenir les candidats du parti de Marine Le Pen sur les 5 circonscriptions de Saône-et-Loire. Des candidats en tête dans les cinq circonscriptions du département.

Il s'agit de Rachel Drevet pour la 1ère circonscription de Saône-et-Loire, qualifiée pour le second tour et en tête avec 34,65 % des suffrages exprimés. Une circonscription qui comprend les cantons de La Chapelle-de-Guinchay, Cluny, Mâcon et Tramayes. La candidate sera face à Benjamin Dirx (Ensemble), en deuxième position avec 30,6% des suffrages exprimés, le candidat du Nouveau Front Populaire (NFP), Jean-Luc Delpeuch, quant à lui troisième avec 27,6%, ayant annoncé qu'il retirait sa candidature pour le second tour.

Pour la 2ème circonscription de Saône-et-Loire qui regroupe les secteurs de Charolles, Chauffailles, Digoin, Gueugnon et Paray-le-Monial, c'est Olivier Damien qui représentera le RN. Arrivé en tête du scrutin avec 37,85 % des suffrages exprimés, il sera opposé à la députée sortante Josiane Corneloup (LR), deuxième, avec 33,6% des suffrages exprimés. Quant au candidat NFP Sébastien Gautheron, il termine troisième avec 17,5% des voix mais ne se qualifie pas pour le second tour.

Premier dans la 3ème circonscription de Saône-et-Loire qui comprend les secteurs d'Autun, Chagny, Le Creusot, Gergy ou encore Givry, Aurélien Dutremble, avec 42,7% des voix, fera face au candidat de la majorité présidentielle (Ensemble) et député sortant Rémy Rebeyrotte, largement derrière avec près de 18 points de retard (25,10 %). Arrivé quant à lui troisième avec 19,14 % des suffrages exprimés, le candidat NFP Richard Béninger, a annoncé qu'il se désistait au second tour, conformément aux consignes nationales données au Nouveau Front Populaire.

Non-membre du RN mais candidat de l'Union des droites (LR-RN), c'est Éric Michoux qui représentera le parti pour la 4ème circonscription de Saône-et-Loire qui regroupe certains secteurs de Chalon-sur-Saône, Tournus, Louhans, Gergy, Cuiseaux ou encore Ouroux-sur-Saône. Arrivé en tête avec 44,34 % des voix, ce dernier sera opposé à la députée sortante Cécile Untermaïer (PS), en deuxième place avec 29,96 % des suffrages exprimés, et Anthony Vadot (LR), à la troisième place avec 22,33 % des voix.

Quant à la 5ème circonscription de Saône-et-Loire qui comprend les cantons de Buxy, Châlon-sur-Saône et Sennecey-le-Grand, c'est Arnaud Sanvert, en tête également avec 35,12 % des voix, qui représentera le parti de Marine Le Pen face à la candidate NFP Fatima Kouriche, deuxième avec 23,28 % des suffrages exprimés, et le candidat Divers Droite Gilles Platret, arrivé quatrième avec 19,1% des voix. Le candidat de la majorité présidentielle et député sortant Louis Margueritte, pourtant en troisième place avec 20,75 % des suffrafes exprimés, ayant annoncé lundi en fin de matinée son désistement, conformément aux instructions du parti.

Parlant d'une campagne «vitale pour notre pays», Julien Odoul est tout d'abord revenu sur le contexte national, estimant que le gouvernement était «en panique totale». Une panique qui ressemble, selon le député réélu de la 3ème circonscription de l'Yonne, à celle «des passagers du Titanic».

Ironisant sur les désistements «improbables», l'Icaunais citera comme exemple le soutien apporté par Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France Insoumise (LFI), à Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur candidat sur la 10ème circonscription du Nord.

«La Macronie va faire élire des candidats racistes et antisémites», déplore Julien Odoul.

Qualifiant l'alliance du parti de la majorité présidentielle et du Nouveau Front Populaire de «parti de la Renaissance Insoumise». Nouveau parti, selon lui, du «désarmement de la police», «de 14 tranches d'impôts» et «de l'ouverture des frontières». Preuves, s'il en faut que, que ces tractations ne sont que des «magouilles antidémocratiques».

«Les gens sont écœurés par ce spectacle», constate le député.

Pour Julien Odoul, les 5 candidats RN de Saône-et-Loire sont les candidats de «la cohérence et de la droiture».

Des paroles qui semblent donner du baume au cœur aux candidats, au regard des sourires affichés sur leurs visages.

«Nous avons l'occasion historique de mettre fin à l'immigration illégale (...) et changer ce système qui a montré son incompétence. Pour cela, il faut que les électeurs se déplacent aux urnes», déclare le chef de file du RN dans l'Yonne.

Pour lui, Arnaud Sanvert est «le seul candidat qui peut gagner», qualifiant la candidature de Gilles Platret d'«aventure personnelle».

«Arnaud est le rempart républicain face à Fatima Kouriche, la candidate du parti des islamistes et antisémites. Si les électeurs de la 5ème circonscription de la Saône-et-Loire veulent un député patriote qui défend le vivre en France, alors c'est Arnaud Sanvert qu'ils doivent choisir !»

Il déclare également qu'Aurélien Dutremble est «proche des habitants» de la 3ème circonscription, lequel sera opposé à «(Rémy) Rebeyrotte, le seul député français à avoir fait un salut nazi depuis 1945». Député sortant que l'Icaunais qualifie de «député des outrances qui n'est plus digne de représenter les habitants de la Saône-et-Loire».

Le député de l'Yonne a aussi assuré de son soutien «plein et entier» à Olivier Damien qui «représentera dignement le RN face à la droite macronisée».

Avec un programme «à des années-lumières de ce que veulent les citoyens», le gouvernement est dans sa tour d'ivoire, «indifférent du sort des Français».

Pour l'étoile montante du RN, Jordan Bardella à la tête du gouvernement, c'est «entre 150 à 200 euros que seront rendus» aux Français. C'est aussi un «tour de vis pour restaurer la sécurité», promet le député, ainsi que la «suspension des aides sociales aux familles des délinquants et la fin du laxisme judiciaire».

«Essayez le Rassemblement National ! Vous avez été déçus avec la gauche, la droite et par la Macronie ? Nous, notre projet, c'est notre ambition pour le pays !»

Le député profite de son passage dans notre ville pour dénoncer le «climat détestable de violence» avec de nombreuses agressions de candidats RN. Le Ministère de l'Intérieur a annoncé ce vendredi 5 juillet 2024, que 51 agressions de candidats, suppléants ou militants ont été recensées durant cette «courte» campagne.

Il dénonce également un «climat de haine» avec «la banalisation de l'extrême gauche», voulant pour preuve le soutien apporté par certains membres du Nouveau Front Populaire à «un clip de rap violent».

Se gaussant de la «panique générale qui terrorise la Macronie» qui va jusqu'à, selon lui, «faire la courte échelle à l'extrême gauche».

Balayant d'un revers de la main la polémique sur les erreurs de casting parmi les candidats RN, Julien Odoul estime qu'il y a «des brebis galeuses dans tous les partis».

«La seule différence avec les autres partis, c'est que nous, quand on les trouve (ces brebis galeuses), on les vire !», précise ce dernier.

Saluant certaines positions prises par le candidat-maire Gilles Platret, «très proches des nôtres», ajoute-t-il, le député affirme que «seul Arnaud Sanvert est en mesure de battre la candidate du NFP».

«Fatima Kouriche députée, ce sera un désastre pour la circonscription», assure Julien Odoul.



Concernant la rumeur de négociations secrètes entre le candidat du RN et le candidat «libre et indépendant» Gilles Platret qui lui aurait promis le poste de maire de Châtenoy-le-Royal contre son désistement, Arnaud Sanvert répond tout de go : «Je n'ai jamais eu de contact avec M. Platret».

Rappelant qu'il avait déja tendu la main au candidat Divers Droite, dont il loue «la clareté des positions», lors des dernières élections régionales, Julien Odoul estime que «les électeurs qui ont voté pour Gilles Platret au premier tour de ces élections législatives anticipées ont les mêmes valeurs que celles du RN».

Concernant un éventuel gouvernement d'union nationale, il déclarera : «Ils sont capables de tout, y compris du pire».

Pour le député, les membres du Nouveau Front Populaire sont «dangereux pour la cohésion nationale».

Aucun doute dans son esprit, «c'est la France Insoumise qui pilote ce Nouveau Front Populaire». Il en est convaincu, «mathématiquement, c'est Jean-Luc Mélenchon qui sera le candidat de ce Nouveau Front Populaire».

Quant à l'éventualité de le voir ministre, le député répond sans ambages que ce qui compte c'est que «(leurs) idées sont au pouvoir».

