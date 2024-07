VACANCES - un samedi classé rouge dans le sens des départs

«D'importants déplacements sont donc à prévoir sur l'ensemble des grands axes du pays, essentiellement dans le sens des départs», prévient Bison futé, ajoutant que «la circulation sera dense sur la plupart des grands itinéraires en direction du Nord-Ouest, du Sud, ainsi qu'au départ de la région Île-de-France».

Après un vendredi chargé, la circulation est marquée rouge dans le sens des départs ce samedi.

Bison Futé conseille ainsi d’éviter :

- l’autoroute A7, entre Lyon et Orange, de 9h à 16h, et entre Orange et Marseille de 11h à 16h,

- l’autoroute A10, entre Paris et Orléans, de 8h à 12h, entre Orléans et Poitiers, de 9h à 14h et entre Poitiers et Bordeaux, de 13h et 17h,

- l’autoroute A11, entre Angers et Nantes, de 10h à 14h,

- l’autoroute A9, entre Orange et Montpellier, de 10h à 16h, entre Montpellier et Narbonne, de 11h à 15h, et entre Narbonne et l’Espagne, de 16h à 18h,

- l’autoroute A43, entre Lyon et Chambéry, de 12h à 14h,

- l’autoroute A75, entre Clermont-Ferrand et Montpellier, de 10h à 16h,

- le tunnel du Mont-Blanc (N205), entre la France et l’Italie, de 10h à 17h.