MUSICAVES 2024 - Les remerciements des organisateurs

Cette année, notre voyage musical a été extraordinaire, commençant par une inauguration mémorable avec l'artiste Hyperactive Leslie accompagné des talentueux élèves du Conservatoire du Grand Chalon. De la puissance émotionnelle du Cri du Caire et d'Ispolin & Baba Marta aux rythmes entraînants de Bab L'Bluz et Mouvman Alé, en passant par les légendaires Raina Rai et les sonorités persanes de Rokhs, la performance captivante de Bobo & Behaja et la voix envoûtante de Sahra Halgan... Chaque soirée a été une célébration vibrante de la diversité musicale. Les DJs Patxi, Acidusa, et Minimum DJs ont maintenu l'énergie à son comble, tandis que les voix du groupe Akhatar ont enrichi la soirée du jeudi. Le festival s'est brillamment conclu par un concert de musique classique à l'église de Cortiambles avec le duo magique qu'ont formé Hélène Escriva et Pierre Cussac. Mais aussi Big Bidon Band, Nana Koura, et la fanfare du Conservatoire du Grand Chalon qui ont ambiancé le OFF.

Nous exprimons notre sincère reconnaissance au domaine Thenard et l' Association de Sauvegarde De l’Eglise de Cortiambles pour nous avoir accueillis dans leurs magnifiques cadres, offrant un écrin parfait à notre festival.

Un remerciement chaleureux également aux vignerons de Givry, dont le vin exceptionnel et la passion ajoutent une dimension unique à l'expérience des Musicaves. Sans leur participation, les Musicaves ne seraient pas ce qu'elles sont.

Nous tenons à remercier tous nos partenaires : Alessandro Barsanti et Eloi pour leur toile participative et leurs œuvres, Contempoorage pour leurs vêtements uniques, ainsi que tous les autres intervenants qui ont enrichi l'expérience du festival.

Notre gratitude s'étend aux commerçants de Givry, aux associations locales, au foyer Marie-José Marchand, à l'Office du Tourisme À Chalon, à la mairie de Givry et au Grand Chalon pour leur soutien indispensable.

À nos chers bénévoles, votre dévouement est le cœur battant de ce festival. Et bien sûr, un immense merci à vous, notre public fidèle, dont la présence donne vie aux Musicaves. Malgré une météo capricieuse et difficile à prévoir, mais qui nous a épargnés, vous avez répondu présent.

Alors que nous célébrons cette belle édition, nous restons plus que jamais conscients de l'importance de notre engagement. Les Musicaves sont bien plus qu'un simple festival ; c'est une célébration de la diversité, de l'inclusivité et de l'intergénérationalité. Nous croyons fermement que la culture doit rester un espace ouvert à tous, un lieu de rencontre et d'échange entre les générations et les horizons.

Dans un contexte où certaines forces politiques, prônant la haine et le rejet, menacent la richesse de notre diversité culturelle et notre équilibre sociétal, il est crucial de réaffirmer nos valeurs. La culture se doit de rester engagée, coûte que coûte. Elle est le rempart contre l'obscurantisme, le terreau fertile de la créativité et le ciment de notre société.

Ensemble, continuons à défendre et à faire vivre une culture inclusive, diverse et engagée. car c'est à travers elle que nous construisons un monde plus ouvert à l'Autre, plus tolérant envers les différences et plus riche de nos diversités.

Merci à toutes et à tous d'avoir fait des Musicaves 2024 une expérience inoubliable, un témoignage vivant de ce que la culture peut offrir de meilleur. Rendez-vous l'année prochaine pour de nouvelles aventures musicales, et de dégustation !

À l'année prochaine,

Merci !

L'équipe des Musicaves