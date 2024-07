La commune de Lux labellisée dans sa démarche "territoire engagé pour la nature"

Elles ne sont pas nombreuses les communes en Saône et Loire à pouvoir afficher un tel label. Raison pour laquelle Sébastien Martin, Président du Grand Chalon, a tenu à mieux s'imprégner du dossier en répondant à l'invitation du maire de Lux, Stéphane Hugon. Avec son directeur des services techniques, Jean-Michel Griveaux, Stéphane Hugon a présenté les contours du dispositif afin de stimuler d'autres communes, voir même l'intercommunalité du Grand Chalon à solliciter l'obtention du label. Une démarche globale qui vise à faire disparaître le recours aux produits phytosanitaires, à pratiquer la fauche tardive, l'enherbement de tout ce qui peut l'être, le recours au bitume, à la diminution de la consommation énergétique, l'enherbement des trottoirs et autres accotements mais aussi des espaces communaux à) l'image du cimetière.

"Ce sont de gros de renaturation dans la commune qui ont été menées" assure Stéphane Hugon, "en lien avec l'Office Français pour la Biodiversité et la région Bourgogne-Franche Comté" mais aussi "avec le soutien et l'engagement de la population sans laquelle rien ne serait possible".

Après Granges et Louhans, c'est au tour de Lux de décrocher le fameux Label, et Stéphane Hugon espère bien que d'autres communes suivront la démarche pour initier un vrai mouvement vertueux. Une végétalisation qui passe aussi par le recours d'essences moins gourmandes en eau et plus adaptées aux nouvelles conditions climatiques. Ainsi, même la cour de l'école communale a connu son adaptation, avec la création d'ilots végétalisés au milieu des jeux cyclables des enfants. Tout prochainement, c'est un "espace comestible" à l'image de la forêt gourmande menée à Chalon sur Saône qui entrera en scène, dans le secteur de la Corne et de la digue. La question d'une plantation d'osier, de noix de pécan et de manguier est également sur la table, sur une surface qui pourrait dépasser les 5 hectares. C'est dire la volonté politique affichée par la municipalité de Lux. Sébastien Martin a tenu à saluer le travail mené à Lux par l'équipe municipale sur ces questions environnementales, avec la ferme volonté de "partager les projets" à un échelon plus large, comme une vraie source d'inspiration aux voisins.

Laurent Guillaumé