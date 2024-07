Châtenoy le Royal retour en images sur le feu d’artifice du vendredi 12 juillet.

Les châtenoyens ont pu assister au feu d’artifice symbole du 14 juillet, mais avec deux jours d’avance, tiré sur le terrain du complexe sportif. Ils étaient moins nombreux que d’habitude à s’être déplacés à cette soirée organisée par le COS de Châtenoy–le-Royal, en présence de quelques élus. Petits et grands pouvaient se délecter de crêpes et boissons en attendant le départ des fusées préparées par des artificiers professionnels. Au coup de canon de la première fusée tous les regards se sont tournés vers le nord et le ciel s’est illuminé de milliers d’étoiles et de couleurs.

C.Cléaux