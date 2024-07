Saint Rémy, traditionnel concert du 13 juillet par l’Harmonie St Rémy/Les Charreaux.

St Rémy a fêté dignement ce samedi 13 juillet : concert, animations, feu d’artifice et bal.

Sous la pergola de la place de la mairie, dans l’espace dédié à la manifestation estivale Place à l’été, ce samedi 13 juillet, l’Harmonie Saint Rémy/Les Charreaux fidèle à la tradition a donné son concert des fêtes du 14 juillet.

Le concert a précédé un Karaoké et le spectacle pyrotechnique.

Photoreportage info-chalon.com

Les Sanrémois étaient au rendez-vous pour faire la fête.

L’Harmonie a ouvert les festivités avec un panel de musique très varié.

La musique captive, détend et prépare pour la suite de la soirée et par les temps pas toujours au beau fixe et les évènements, ça fait du bien.

Pour la direction de l’orchestre, à la baguette Denis Desbrières.

Quelques chorus au trombone par Ancelin.

Voilà une soirée qui a bien commencé avec la possibilité de se restaurer au stand du comité des fêtes pour tenir et qui s’est terminée en dansant au rythme de la musique.

Le dimanche 14 juillet, comme chaque année, c’est aux Charreaux que l’Harmonie a donné un concert.

C.Cléaux