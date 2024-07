Le Guide Mobigo : tout savoir sur les solutions de mobilité en Bourgogne- Franche-Comté

Le Guide Mobilité est le résultat d’un projet mené par la Région Bourgogne- Franche-Comté en tant que cheffe de file de l’intermodalité. La Région a impulsé, en concertation avec les collectivités, la définition de 35 bassins de mobilité à l’échelle du territoire régional pour prendre en compte la diversité des situations et des pratiques de mobilité.

L’objectif de ce guide est de fournir au grand public, aux territoires et aux acteurs des mobilités, un document récapitulatif des offres de mobilité portées par la Région, ainsi que les outils et les dispositifs pour faciliter les mobilités quotidiennes des habitants.

Ce guide permet de mieux connaître les offres disponibles, les outils et les dispositifs existants afin de passer d’une mobilité centrée sur la voiture utilisée seul(e), à une mobilité plus durable.

Pour faciliter l’accès aux différents modes de transport sur son territoire, la Région Bourgogne-Franche-Comté élabore une chaîne complète de mobilité. L’intermodalité et l’innovation sont au centre de ses priorités pour définir sa politique des transports. Elle pense la mobilité dans sa globalité et vise à la rendre durable, connectée, partagée et accessible à tous.

Mobigo, c’est toute une chaîne de moyens de transport interconnectés pour se déplacer en Bourgogne-Franche-Comté et un ensemble de services pour trouver la meilleure solution de mobilité et bien préparer ses déplacements avec des outils comme viamobigo.fr ou l’Appli Mobigo.

Le guide à télécharger