L'ancienne députée de la Bresse, Cécile Untermaier, dit " à bientôt"

Communiqué de Cécile Untermaier :



« Les électeurs ont exprimé une colère que je comprends et que je n’ai cessé de relayer. La santé et le pouvoir d’achat sont au cœur de leurs préoccupations ; l’éducation et l’enseignement supérieur sont en grande souffrance et je n’ignore pas que la justice fiscale – avec le poids de celle-ci sur les classes moyennes et supérieures, comme l’impasse faite sur les superprofits- n’est pas au rendez-vous.

Ils ont fait le choix d’un député Bardella, en Bresse, alors que dans le Tournugeois et le secteur de Chalon-sur-Saône, plusieurs centaines de voix me donnaient l’avantage. C’est ainsi. Permettez-moi de remercier ici les lecteurs de LA LETTRE hebdomadaire, lesquels ont été nombreux à exprimer leur déception, à la suite de cette élection. Il en est ainsi aussi de nombreux maires.

Au niveau local, l’initiative de construction de nouvelles gendarmeries est ancienne. Elle a permis d’identifier les besoins à Tournus, Cuisery, Saint-Martin-en-Bresse et Saint-Germain-du-Plain. Nous avons uni nos forces pour lutter contre la fermeture des classes. J’ai posé la règle d’une obligation d’accord du maire pour toute suppression de classe d’un effectif supérieur à 17 élèves. L’association des maires ruraux adopte cette position qui doit prospérer.

Nous avons obtenu des financements et levé des obstacles administratifs ou juridiques, alerté sans relâche le Gouvernement sur les grandes difficultés dans l’accès aux soins et considéré que la sécurité, celle des citoyens et des élus, devait faire l’objet d’actions significatives et efficaces dans le domaine de la Justice.

Il reste beaucoup à faire tant au plan national que local : garantir la place de la commune, entité millénaire constitutive de notre identité nationale ; aider les associations qui animent nos campagnes ; prioriser l’éducation nationale et l’université, autant d’outils précieux pour l’avenir de nos enfants, tous ces jeunes auxquels nous devons ouvrir les perspectives d’un avenir heureux.

Je continue de penser que le travail paie et que l’investissement réalisé, ici et au niveau national, pour une meilleure justice, une éthique de la vie politique et la lutte contre la corruption, n’est pas perdu. Les graines concernant le rôle local du député sont désormais semées dans le terreau de la Constitution. L’exigence de transparence de la vie publique est posée, ainsi que la déontologie incontournable dans l’exercice de la fonction d’élu. Loin de tout esprit partisan, c'est dans la construction d'un compromis solide, qui tire les fils de la ligne politique que je défends depuis 2012, celle de la Solidarité et de la Justice avec la constante préoccupation de la préservation de l'environnement, que nous devons agir.

Ce message n’est pas un message d’adieu, j’ai trop vécu, travaillé dans ce territoire et discuté avec les habitants, pour considérer que tout s’efface ainsi. Il est de ma responsabilité de continuer un combat d’exigence et de loyauté, pour la République et pour la France. A bientôt. »