AVIS DE DECES - Madame Yvette KUNTZMANN née COMMARET

CHALON-SUR-SAÔNE



Pascal (†) et Jeanine KUNTZMANN, Isabelle et Alain DEMONFAUCON, Guy et Jocelyne KUNTZMANN, Corinne et Éric BLONDEAU, Fabienne et Michel CHATELET, Olivier et Corinne KUNTZMANN, ses enfants et leurs conjoints ;

ses petits-enfants et leurs conjoints ;

ses arrière-petits-enfants ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Yvette KUNTZMANN

née COMMARET

survenu le 19 juillet 2024,

à l'âge de 88 ans.

La cérémonie sera célébrée jeudi 25 juillet 2024, à 11h15, en la salle de cérémonies du crématorium de Crissey.

Ni fleurs, ni plaques.

La famille remercie l'ensemble du personnel de l'EHPAD Korian Villa Papyri de Chalon-sur-Saône, pour sa gentillesse et son dévouement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

Yvette a rejoint son petit-fils,

Clément,

décédé en 1995,

et son époux,

Roger,

décédé en 2010.