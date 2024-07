Saint Rémy : Premier temps fort de "Place à l’été" marqué par un sublime concert du "Trio Swing Me Tight".

C’était le concert qu’il ne fallait pas manquer ce vendredi 19 juillet avec le "Trio Swing Me Tight" dans le cadre de "Place à l’Été" et du Festival "Garçon la Note".

L’espace de la place de la mairie devant l’Espace Brassens, là où se déroulent les différentes activités et manifestations dans le cadre de "Place à l’été", a été investi ce soir de concert du "Trio Swing Me Tight" par une foule de San-Rémois. Tous étaient là pour écouter et passer une soirée mémorable en musique.

Le "Trio Swing Me Tight" composé de Elie Ossipovitch à la viole de gambe, Sophie Chouvion au chant et Vincent Patrin à la guitare manouche, c’est un mélange entre Django Reinhardt, Britney Spears… et bien d’autres grands musiciens de talents. Des interprétations pleines de chaleur et de couleurs par les sons de la viole de gambe, la voix féminine envoutante de Sophie et l’accompagnement à la guitare manouche qui ont totalement captivé l’auditoire. Les notes ont sauté, glissé sur les cordes de leurs instruments avec une sublime délicatesse laissant une belle place à la voix subtile de la chanteuse, transportant le public dans un autre monde. Un véritable bol de bonheur et d’évasion qui a fait beaucoup de bien.

Après le petit intermède, qui a fait découvrir une autre facette de morceaux de musique interprétés à la viole de gambe par Elie Ossipovitch, le concert en trio s’est prolongé dans la soirée. Les spectateurs sont repartis comblés par ce concert, la tête pleine de sons mélodieux.

Pour mémoire : L’Office de Tourisme de l’Auxerrois est propriétaire du concept et de la marque « Garçon, la note ! ». Le concept a été étendu à de nombreuses communes de l’Auxerrois, et autres villes ont adopté ce festival et signé une convention avec Auxerre, propriétaire de la marque « Garçon, la note ! » : Cosne-Cours-sur-Loire, Chalon-sur-Saône, Dax, Dijon, Nevers, Sens, Tournus et Louhans. Soit près de 300 concerts et plus de 60 000 spectateurs.(source : Office de tourisme de l’auxerrois).

C.Cléaux